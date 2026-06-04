  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. ''Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü'' İddialarına Yavaş'tan ilk açıklama!

''Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü'' İddialarına Yavaş'tan ilk açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Güvenpark mitinginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarına ilk kez açıklama yaptı.

''Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü'' İddialarına Yavaş'tan ilk açıklama!
Yayınlanma:

''Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü'' İddialarına Yavaş'tan ilk açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Güvenpark mitinginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarına ilk kez açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Güvenpark mitinginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddiası yalanlandı. Yavaş'ın basın birimi, söz konusu görüşmenin hiç gerçekleşmediğini belirterek bir köşe yazısında yer alan iddiaların tamamının asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, iddialar kendilerine sorulsaydı Yavaş'ın o gün kimlerle görüştüğüne dair kayıtların dahi paylaşılabileceği ifade edildi.

''Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü'' İddialarına Yavaş'tan ilk açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Güvenpark'ta düzenlenen mitingin ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı yönündeki iddialar yalanlandı.Yavaş'ın basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin gerçekleşmediği belirtilerek kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.İddia, Nefes gazetesi yazarı Can Ataklı'nın köşe yazısında yer alan bir değerlendirmeyle gündeme gelmişti. Yazıda, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin aktardığı bilgiye dayanılarak Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı öne sürülmüştü.

''Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü'' İddialarına Yavaş'tan ilk açıklama!

"İDDİALARIN TAMAMI ASILSIZDIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden yapılan açıklamada, "Mansur Yavaş'ın Güvenpark mitingi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bir gazetede köşe yazısında yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır" denildi.Açıklamada ayrıca söz konusu iddiaların yayınlanmadan önce kendilerine sorulması halinde gerekli bilginin paylaşılacağı vurgulandı.

"KONUŞTUĞU KİŞİLERİN KAYITLARI DA PAYLAŞILABİLİRDİ"

Yavaş'ın basın birimi açıklamasında, "Söz konusu iddialar tarafımıza sorulmuş olsaydı, böyle bir telefon görüşmesinin gerçekleşmediği bilgisi paylaşılır, hatta o gün Mansur Yavaş'ın kimlerle telefonda görüştüğüne ilişkin kayıtlar dahi iletilirdi" ifadelerine yer verildi.

GÜVENPARK BULUŞMASI SONRASI GÜNDEME GELDİ

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, 30 Mayıs'ta Ankara Güvenpark'ta vatandaşlarla bayramlaşma programında bir araya gelmişti. Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılmış, ikili daha sonra Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirmişti.Güvenpark buluşmasının ardından ortaya atılan telefon görüşmesi iddiası, Yavaş cephesinden yapılan açıklamayla yalanlanmış oldu.

TÜİK işsizlik oranını açıkladı: İşte mayıs ayında değişen o rakamlar...TÜİK işsizlik oranını açıkladı: İşte mayıs ayında değişen o rakamlar...

Altın fiyatları barış mesajı ile yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL?Altın fiyatları barış mesajı ile yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL?

Varlık barışı geldi: Kazancını Türkiye'ye getiren 20 yıl vergi vermeyecek!Varlık barışı geldi: Kazancını Türkiye'ye getiren 20 yıl vergi vermeyecek!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
Erdoğan CHP'ye böyle yüklendi: Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar!
Erdoğan CHP'ye böyle yüklendi: Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar!
AK Parti'de yenilenme: 4 ilde yönetim değişti
AK Parti'de yenilenme: 4 ilde yönetim değişti
Bir belediye daha Ak Parti'ye katıldı: Yeni başkan vekili seçildi!
Bir belediye daha Ak Parti'ye katıldı: Yeni başkan vekili seçildi!
Kılıçdaroğlu kadrosu tamam: Gürsel Tekin MYK açıklaması için tarih verdi!
Kılıçdaroğlu kadrosu tamam: Gürsel Tekin MYK açıklaması için tarih verdi!
CHP'de kriz üstüne kriz: Kılıçdaroğlu, Özel'i ABD'ye şikayet etti
CHP'de kriz üstüne kriz: Kılıçdaroğlu, Özel'i ABD'ye şikayet etti
Kılıçdaroğlu'ndan Ali Mahir Başarır açıklaması: Kırmızı listesinde kimler var?
Kılıçdaroğlu'ndan Ali Mahir Başarır açıklaması: Kırmızı listesinde kimler var?
Kılıçdaroğlu kolları sıvadı: CHP genel merkezindeki o isimlerin işine son verdi
Kılıçdaroğlu kolları sıvadı: CHP genel merkezindeki o isimlerin işine son verdi