“Buğday Tanesi” ile gençler umudun ve mücadelenin hikayesinde buluştu

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram’ın yaşam mücadelesinden ilham alan ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Buğday Tanesi” sosyal sorumluluk projesi, Prof. Dr. Muhammed Tayyip Okiç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle buluştu.

Program kapsamında gençlerle gerçekleştirilen söyleşide; empati, akran nezaketi, engeller karşısında yılmadan mücadele etme, umut ve dayanışma gibi değerler ele alındı. Öğrenciler, hayatın zorluklarına rağmen azim ve kararlılıkla başarıya ulaşmanın önemine ilişkin mesajları ilgiyle takip etti.

Sosyal sorumluluk projesinin temel amacı olan farkındalık oluşturma ve gençlere ilham verme hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler düşüncelerini paylaşma fırsatı bulurken, karşılıklı etkileşim dikkat çekti.

Program sonunda gençlerin duyarlılığı ve geleceğe yönelik umut veren bakış açılarının memnuniyet verici olduğu belirtilirken, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edildi.

“Buğday Tanesi” projesinin, toplumsal farkındalığın artırılması ve genç nesillerin hayata daha güçlü hazırlanmasına katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.

