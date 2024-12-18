Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Her Zaman Vatandaşın Yanında

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, göreve geldiği ilk günden bu yana vatandaşla iç içe, sahada ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı sergiliyor. Aydınlı, İstasyon, Şifa, Mimarsinan başta olmak üzere Tuzla’nın tüm mahallelerini sokak sokak ziyaret eden Başkan Bingöl, komşularının yıllardır kronikleşmiş sorunlarını yerinde dinliyor, taleplerine hızlı çözümler üretiyor.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI EREN ALİ BİNGÖL, HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDA

Tuzla’da değişim ve dönüşüm kısa sürede gözle görünür bir başlangıç yaptı. Başkan Bingöl, Tuzlalılarla pazar yerlerinde, sokaklarda, mahallelerde buluşarak onların ihtiyaçlarına kulak veriyor ve çözümler üretmek için ‘Yerinde Çözüm’ ekibiyle doğrudan sahada çalışıyor. Vatandaşların beklentilerini birinci elden dinleyen Bingöl, “Her fırsatta vatandaşımızla bir araya gelerek, Tuzla için çok daha fazlasını birlikte başaracağız” diyerek verdiği sözlerin arkasında durmaya devam ediyor.

HİZMETLER SÖZLERİ AŞTI, YENİ PROJELER YOLDA

Başkan Bingöl’ün liderliğinde Tuzla’ya kalıcı projeler kazandırılıyor. Daha bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Tuzla Sosyal Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı. Başkan Bingöl, bu merkezi “dayanışma, kültürel buluşmalar ve sosyal etkinliklerin adresi” olarak tanımladı, üç yeni kreş alanının temeli atıldı, üniversite öğrencilerine burs programı başlatıldı ve daha birçok adım atıldı.

Yine yakın zamanda İstasyon Mahallesi pazar yerinin asfaltlama çalışması tamamlandı ve kapalı pazar yeri çalışmalarının başlatıldığı müjdelendi. Başkan Av. Eren Ali Bingöl, saha ziyaretinde vatandaşların memnuniyetini gözlemleyerek yeni talepleri dinlemeyi ihmal etmedi. Tuzla halkının her bir talebinin, hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulacağı belirtildi.

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VERDİĞİ SÖZLERİ TUTUYOR, TİTİZ BİR TAKİPLE İLERLİYOR

Başkan Bingöl, seçim döneminde verdiği vaatleri yerine getirme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tuzla’da sosyal yardımlar, altyapı projeleri ve hizmet kalitesinin artırılması yönünde somut adımlar atılıyor. Bu kısa sürede önemli hizmetler hayata geçirilirken, Tuzla’nın geleceğine yönelik büyük projelerin temelleri atılmaya devam ediyor.

DUYARLI, ŞEFFAF VE VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM

Belediye hizmetlerinde şeffaflık ve adalet ilkelerini benimseyen Başkan Bingöl, vatandaşlarla kurduğu güçlü iletişimi öncelikli hale getiriyor. Belediye binasında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini kolaylıkla iletebildiği bir hizmet ortamı oluşturuldu. Ayrıca, sosyal medya gibi platformlar aracılığıyla Tuzlalılar sürekli bilgilendiriliyor ve gelişmeler açık bir şekilde paylaşılıyor.

Kısa sürede pek çok sözü yerine getiren ve vatandaşın takdirini kazanan Başkan Av. Eren Ali Bingöl, “Tuzla için her gün daha fazla çalışacak, birlikte daha iyisini başaracağız” diyerek, Tuzla’nın yarınlarını birlikte inşa etme sözü veriyor.

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