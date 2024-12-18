Tapu ve kadastroda yepyeni bir dönem başlıyor: İşte o, önemli detaylar...

Hasar tespit çalışmalarında doğru veriye hızlıca ulaşılacak
Afetle mücadeleyi de hızlandıracak 3 boyutlu kadastro ile afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında doğru yerde ve daha erken müdahale imkânı elde edilecek. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarında da doğru veriye hızlıca ulaşılacak. Tüm bunlarla beraber, tapu kayıtlarıyla gerçek kullanım arasındaki fark tespit edilecek. Şehir planlama, arazi yönetimi, mühendislik projeleri, vergi toplama, kültürel ve doğal varlıkları koruma, çevre koruma gibi kadastro dışındaki değişik alanlarda yürütülen çalışmalar için de gerekli olan üç boyutlu konumsal verileri sağlayacak. Proje, akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak.