Tam adı Mehmet Ömer Arif Aras, olan TÜSİAD Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat'taki genel kurulunda, "Yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler" sarf ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılaması sonrası vatandaşlar merak ederek "TÜSİAD Başkanı Ömer Aras Kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor, hangi şirketin sahibidir?" diye araştırmaya başladır. TÜSİAD Başkanı Ömer Aras'ın biyografisi.

TÜSİAD BAŞKANI ÖMER ARAS KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

8 Kasım 1954, İstanbul doğumlu olan Ömer Aras, TÜSİAD YİK Başkanlığının yanı sıra QNB Finansbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamlayan Aras, üniversite eğitimini ise İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksek Okulun'da aldı.

Amerika'nın New York eyaletinde Syracuse Üniversitesi'nde 1978 yılında yüksek lisans, 1981 yılında doktora derecesi yaptı.

1982 – 1984 yılları arasında Amerika'da Ohio State Üniversitesi'nin İdari Bilimler Fakültesinde, asistan profesör unvanı ile öğretim üyeliği yaptı ve 1984 yılında

Türkiye'ye döndü. 1980 yılında Feyza Aras ile evlendi. Aras, evli, iki çocuk babasıdır.

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ÖMER ARAS’IN KARİYERİ

QNB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Aras, 1987 yılında kurulan Finansbank’ın kurucu yöneticileri arasındadır.

1989 yılına kadar Banka’da Genel Müdür Yardımcısı, 1989-1995 yılları arasında Genel Müdür (CEO), 1995-2006 yılları arasında Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi görevlerini üstlenmiştir

2010 yılında Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Aras, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Aras, halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi’nin Başkanı , GBA Melek Yatırımcı Ağı Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Danışma Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Econfin Onur Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentorudur.

MBA (1978) ve PhD (1981) derecelerini Syracuse Üniversitesi’nde alan Dr. Aras, Ohio State Üniversitesi’nin İşletme Fakültesi’nde 3 yıl boyunca (1981-1984) öğretim üyeliği yapmıştır.