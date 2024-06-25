İki ülke arasında akıl almaz düşmanlık: 2 bin balonla bulaşıcı parazit gönderdiler

Kuzey Kore Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp taşıyan 350 balon daha gönderdi. Balonlardan yaklaşık 100’ünün başkent Seul ve Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimlerine indiği belirtildi.

GÖNDERİLEN BALON SAYISI 2 BİNE ÇIKTI

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki "balon" savaşı devam ediyor. Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır bölgelerine 5’inci kez çöp dolu balon gönderdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, gece gönderilen yaklaşık 350 balondan 100’ünün başkent Seul ve Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimlerine indiği, 09.00 itibariyle havada balon kalmadığı ifade edildi. Güney Kore topraklarına inen balonların kağıt başta olmak üzere zararsız atıklar taşıdığı aktarıldı. Kuzey Kore'nin 28 Mayıs’tan bu yana Güney Kore topraklarına gönderdiği çöp taşıyan balonların sayısının 2 bine ulaştığı belirtildi.

İNCLENEN ATIKLARDA PARAZİTE RASTLANDI

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore'nin daha önce balonlarla gönderdiği atıklar üzerinde yapılan incelemelerin sonuçları paylaşıldı. Bazı atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastladığı ifade edildi. Atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtildi.

BALON GERİLİMİ YAŞANIYOR

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak çöp taşıyan yüzlerce balonu 28 Mayıs’tan itibaren Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti. Güney Kore ise tepki olarak 2018 yılında imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı tamamen askıya aldığını açıklamıştı. Gelişmenin ardından çöp taşıyan balonların gönderimini askıya aldığını duyuran Pyongyang yönetimi Güney Koreli aktivistlerin balonlarla propaganda broşürleri göndermeyi sürdürmesi halinde misliyle karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

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Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) adlı Güney Koreli grup ise Pyongyang’ın uyarısına rağmen Kuzey Kore’ye propaganda malzemeleri taşıyan balonlar göndermeyi sürdürmüştü. Son olarak yazılı bir açıklama yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Koreli aktivistleri “iğrenç insan müsveddeleri” olarak nitelemişti. Yeniden misilleme sinyali veren Kim, “Yapmamaları konusunda uyardığımız şeyleri tekrar yaptıklarına göre sorunla karşılaşmaları kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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