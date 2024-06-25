İzmir'de korkutan deprem! İzmir 5.2'lik depremle sarsıldı

İzmir deprem ile sarsıldı. Deprem birçok şehirde hissedildi. İzmir’de deprem mi oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem yaşandı?

Son dakika haberlere göre İzmir ve Ege bölgesinde bir deprem hissedildi. Sosyal medya kullanıcılarına göre İzmir ve çevresinde bir deprem meydana geldi.



AFAD ve Kandilli Rasathanesi henüz depremin büyüklüğüyle ilgili herhangi bir bilgi yayınlamadı, ancak çoğu kişi sosyal medya aracılığıyla depremi hissettikleri bölgelerden yazdı.



İlk bilgilere göre deprem Manisa Soma'da meydana geldi.



Manisa, 5.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.