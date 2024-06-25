Bayramda vatandaş, demir yollarını tercih etti: Bakan resmi rakamları açıkladı…

9 günlük bayram tatili bitti ve vatandaş yeniden iş başı yaptı. Haziran ayının son haftası dün itibarıyla başlamış oldu. Bayram dönüşü ise, yine yoğunluk yaşandı. Bakan Uraloğlu, demiryollarının kullanımına vurgu yaptı.

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Bayramda vatandaş, demir yollarını tercih etti: Bakan resmi rakamları açıkladı…

Kurban Bayramı tatilinde vatandaş; karayolu, havayolu ve demiryolunu tercih etti. Alternatiflerin fazlalaşmasıyla beraber kullanım alışkanlıkları da değişti. Demiryollarının kullanımı ise önceki bayramlara göre arttı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, 14-22 Haziran tarihleri arasında Yüksek Hızlı Trenler, Anahat, Bölgesel trenler ve kent içi raylı sistem projelerindeki kullanım oranına dikkat çekildi.

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YHT’LER BAYRAMDA REKOR KIRDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde yüksek hızlı tren ve bakanlık tarafından işletilen kent içi raylı sistemlerin kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüksek Hızlı Tren kullanımı rekor kırdı. Bakan Uraloğlu şunları söyledi;

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“14-22 Haziran tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren Hatlarında hizmet veren Yüksek Hızlı Trenlerimiz ile 326 bin 819 vatandaşımız seyahat etti. Bayram tatilinin başlangıcı olan 14 Haziran tarihinde de 39 bin 962 yolcu ile Yüksek Hızlı trenlerle taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık.”

7 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞINDI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 14-22 Haziran tarihleri arasında Yüksek Hızlı Trenler, Anahat, Bölgesel trenler ve kent içi raylı sistem projelerinden 7 milyon 519 bin 428 vatandaşın yararlandığını açıkladı.

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