Türkiye'nin dün günlük bazda elektrik üretim ve tüketim sonuçları açıklandı

Türkiye'nin dün günlük bazda elektrik üretim ve tüketim sonuçları açıklandı: 1 milyon 147 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 147 bin 777 megavatsaat oldu.

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Türkiye'nin dün günlük bazda elektrik üretim ve tüketim sonuçları açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 147 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 147 bin 777 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 838 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 384 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye'nin dün günlük bazda elektrik üretim ve tüketim sonuçları açıklandı

Günlük bazda dün 1 milyon 147 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 147 bin 777 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin dün günlük bazda elektrik üretim ve tüketim sonuçları açıklandı

Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür ve yüzde 15,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 512 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 189 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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KAYNAK: AA

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