Balıkesir'de palet fabrikası cayır cayır yandı!

Balıkesir'de gece saatlerinde meydana gelen yangında, ahşap palet üretimi yapan bir fabrika yanarak küle döndü.

YAYINLAMA
Google News
Balıkesir'de palet fabrikası cayır cayır yandı!

Balıkesir'de ahşap palet üretim ve onarımı yapılan atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'de gece saatlerinde meydana gelen yangında, ahşap palet üretimi yapan bir fabrika yanarak küle döndü.

Balıkesir'de palet fabrikası cayır cayır yandı!

Gece saatlerinde başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yangın uzun süren uğraşların ardından kontrol altına alındı. Yangından sonra kül yığınına dönen bir fabrika kaldı.

Balıkesir'de palet fabrikası cayır cayır yandı!

Emekliye yeni destek paketi açıklandı! O ücret emeklilerden alınmayacak!Emekliye yeni destek paketi açıklandı! O ücret emeklilerden alınmayacak!

Altın yükselmeye devam eder mi? Altın fiyatları ne kadar? 22 Ağustos Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ve ons altın fiyatlarıAltın yükselmeye devam eder mi? Altın fiyatları ne kadar? 22 Ağustos Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ve ons altın fiyatları

Şanlıurfa'da sulama kanalındaki arayış son buldu: İkinci kardeşin cesedine ulaşıldı!Şanlıurfa'da sulama kanalındaki arayış son buldu: İkinci kardeşin cesedine ulaşıldı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kavgaya karışan uzman çavuş defalarca bıçaklanarak can verdi!
Kavgaya karışan uzman çavuş defalarca bıçaklanarak can verdi!
Şanlıurfa'da sulama kanalındaki arayış son buldu: İkinci kardeşin cesedine ulaşıldı!
Şanlıurfa'da sulama kanalındaki arayış son buldu: İkinci kardeşin cesedine ulaşıldı!
Konya'da dehşet olay: Öldürdüğü eşinin cesediyle karakola teslim oldu!
Konya'da dehşet olay: Öldürdüğü eşinin cesediyle karakola teslim oldu!
MİT ve Emniyet Müdürlüğü'den başarılı operasyon: PKK/KCK’Iı Mehnaz Omarı yakalandı!
MİT ve Emniyet Müdürlüğü'den başarılı operasyon: PKK/KCK’Iı Mehnaz Omarı yakalandı!
Son Haberler
17 yaşındaki genç kız'dan alkışlanacak beceri: Artık, 'oto tamir ustası' olarak araçlar ona emanet!
17 yaşındaki genç kız'dan alkışlanacak beceri: Artık, 'oto tamir ustası' olarak araçlar ona emanet!
Son dakika: KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı!
Son dakika: KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı!
Türkiye doğalgaz üretiminde önemli adımlar atmaya devam ediyor! Dışa bağımlılık azaldı, 12 milyon TL cepte kaldı
Türkiye doğalgaz üretiminde önemli adımlar atmaya devam ediyor! Dışa bağımlılık azaldı, 12 milyon TL cepte kaldı
Emekliye yeni destek paketi açıklandı! O ücret emeklilerden alınmayacak!
Emekliye yeni destek paketi açıklandı! O ücret emeklilerden alınmayacak!
Öfkeden gözü dönmüş! Hamile eşini vatandaşların gözü önünde öldüresiye dövdü!
Öfkeden gözü dönmüş! Hamile eşini vatandaşların gözü önünde öldüresiye dövdü!
Trabzon'da yayla evi kundaklandı: 3 kişi yanarak can verdi!
Trabzon'da yayla evi kundaklandı: 3 kişi yanarak can verdi!
Çok Okunanlar
Türkiye doğalgaz üretiminde önemli adımlar atmaya devam ediyor! Dışa bağımlılık azaldı, 12 milyon TL cepte kaldı
Türkiye doğalgaz üretiminde önemli adımlar atmaya devam ediyor! Dışa bağımlılık azaldı, 12 milyon TL cepte kaldı
Erkek koğuşunda travesti rezaleti! 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Erkek koğuşunda travesti rezaleti! 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Cebinize iyi gelecek fiyatlar! BİM, 21-27 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün listesini yayınladı
Cebinize iyi gelecek fiyatlar! BİM, 21-27 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün listesini yayınladı
Batman'da korkunç kaza: Düğüne giderken ölüme gittiler!
Batman'da korkunç kaza: Düğüne giderken ölüme gittiler!
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Yorumlananlar
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'