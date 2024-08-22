Balıkesir'de palet fabrikası cayır cayır yandı!

Balıkesir'de ahşap palet üretim ve onarımı yapılan atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'de gece saatlerinde meydana gelen yangında, ahşap palet üretimi yapan bir fabrika yanarak küle döndü.
Gece saatlerinde başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yangın uzun süren uğraşların ardından kontrol altına alındı. Yangından sonra kül yığınına dönen bir fabrika kaldı.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber