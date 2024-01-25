Merkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Faizler 250 baz puan daha artırılarak yüzde yüzde 45 seviyesine yükseltildi.

YAYINLAMA
Google News
Merkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

Toplantıda politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 45 seviyesine yükseltildi.

Faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda şunlar kaydedildi;

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür.

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
O belediyeden işçi maaşlarına rekor zam! İşçiler bile bu kadar beklemiyordu! "Başkanımızın Allah işini gücünü rast getirsin"
O belediyeden işçi maaşlarına rekor zam! İşçiler bile bu kadar beklemiyordu! "Başkanımızın Allah işini gücünü rast getirsin"
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Sermaye piyasalarında manipüleye yer yok!''
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Sermaye piyasalarında manipüleye yer yok!''
Son Haberler
"Narkogüç-46" Operasyonları soluk kesti! 41ayrı İlde yapılan baskında 201 şahıs yakalandı!
"Narkogüç-46" Operasyonları soluk kesti! 41ayrı İlde yapılan baskında 201 şahıs yakalandı!
İslam Memiş Uyardı! Altın İçin Kritik Süreç Başlıyor
İslam Memiş Uyardı! Altın İçin Kritik Süreç Başlıyor
Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu
Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu
Uzmanlar dikkat çekti: “Omurga yaşlılığı domino taşı etkisi yapar”
Uzmanlar dikkat çekti: “Omurga yaşlılığı domino taşı etkisi yapar”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz (YOİKK) toplantısının kapanışında konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz (YOİKK) toplantısının kapanışında konuştu
Garanti Koza'dan iflas açıklaması! Esenyurt'taki dev projesinin tamamı icradan satılacak!
Garanti Koza'dan iflas açıklaması! Esenyurt'taki dev projesinin tamamı icradan satılacak!
Çok Okunanlar
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Merkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttı
Merkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttı
Merkez Bankası 2023 yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahminini rakamlarını değiştirerek açıkladı
Merkez Bankası 2023 yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahminini rakamlarını değiştirerek açıkladı
Sigaraya zam! Başkan "hayırlı olsun" diyerek duyurdu!
Sigaraya zam! Başkan "hayırlı olsun" diyerek duyurdu!
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir