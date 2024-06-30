Formula 1’de nefes kesen yarış: Kaza sonrası Russell, birinci olarak podyuma çıktı

Formula 1’de hafta sonu Avusturya Grand Prix’i ile sürdü. Sprint ve sıralama turları ile başlayan heyecanla 30 Haziran Pazar günü yarışla devam etti. Red Bull ve Mclaren arasında geçen yarışta sürpriz yaşandı.

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Formula 1’de nefes kesen yarış: Kaza sonrası Russell, birinci olarak podyuma çıktı

Mercedes'ten George Russell, Max Verstappen ve Lando Norris'in liderlik savaşından yararlandı. İkili çarpışarak Russell’a liderliği kaptırdı. Verstappen ve Norris liderlik için zorlaması hatayı getirdi. Bu da yarışın son derece dramatik bir şekilde sona ermesine neden oldu. Sonuç olarak Russell Avusturya Grand Prix'sinde ikinci liderliğini biraz beklenmedik bir zafer elde etti.

Verstappen, yarışın çoğunda P1'i tutmak için pole pozisyonundan güçlü bir başlangıç yaparken, McLaren sürücüsü Norris ile heyecan verici bir düello, her ikisi de 71'in 52. turunda son pit stoplarını yaptığında ortaya çıktı. Red Bull'un sol arka tekerlekle ilgili bir sorun nedeniyle daha yavaş bir pit stop yaşadı.

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NORRİS-VERSTAPPEN ÇEKİŞMESİ RUSSELL’A YARADI

Aralarındaki boşluk iki saniyeden daha kısa sürede, Norris rakibinin ensesinde oldu. Norris, P1’i kapmak için birden fazla girişimde bulundu. Ancak çift temas ettiğinde her şey 64. turda her şeyi terse çevirdi.

Bu, uzun süredir üçüncü sırada olan Russell'ın, F1 kariyerinin ikinci yarış galibiyetini talep etmek için damalı bayrağa kadar tuttuğu Mercedes'te liderliği ele geçirmek için fırsat oldu.

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