Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere sürprize izin vermedi, Slovakya’yı eledi

Son 16 turunda TSİ 19’da İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geldi. Mücadele dozunun yüksek olduğu maçta gülen taraf zorda olsa İngiltere oldu. Uzatmaya giden maçı İngiltere 2-1 kazandı.

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Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere sürprize izin vermedi, Slovakya’yı eledi

İngiltere, Harry Kane'in uzatma kafa vuruşu sayesinde UEFA EURO 2024'ün çeyrek finaline ulaştı. İngiltere, UEFA EURO 2024'te çeyrek finalde, oyunu 90 dakika 1-0 geride oynadı. Jude Bellingham'ın muhteşem golüyle son dakikada maç uzatmaya gitti.

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Slovakya'ya karşı dramatik bir zafer ise Harry Kane'in Gelsenkirchen'de uzatmada attığı golle geldi. Her iki takım da grup aşamasında tercih ettikleri formülle kaldı.

Kobbie Mainoo her iki taraf için de tek değişiklikte İngiltere'nin orta sahasına girdi. İlk yerleşen Slovakya'ydı, ancak David Strelec, Dávid Hancko'nun solda oynanan uzak direğin hemen ötesinde bir çapraz şut çekmeden önce erken bir serbest vuruş yaptı.

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İNGİLTERE ZORDA OLSA KAZANDI

İngiltere, ilk kez bir EURO Avrupa Şampiyonası turnuvasında art arda çeyrek finale ulaştı. İngiltere'nin son on Avrupa şampiyonası maçından yedisi uzatmalara gitti. Diğer yandan Slovakya, EURO 2024 maçlarının dördünün ilk yarısında gol attı.

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