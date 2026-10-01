Türk Kızılay Tuzla'dan Sinem Gülenç’e ziyaret

Şube Başkanı Adnan Kanıtoğlu, Tuzla Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bu iş birliğinin sürdürülmesine katkı sağlayan Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı Gülenç’e teşekkür etti.

Türk Kızılay Tuzla Şubesi yönetimi, Kızılay’ın ilçedeki çalışmalarına sağladığı desteklerden dolayı Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sinem Gülenç’i ziyaret etti. Görüşmede, sosyal hizmetler alanında yürütülen ortak çalışmalar ve önümüzdeki dönemde iş birliğinin artırılması ele alındı.

Türk Kızılay Tuzla Şubesi Başkanı Adnan Kanıtoğlu, Başkan Yardımcıları Veysel Ertaş ve Hakan Manici, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çil ve Şube Müdürü Bayram Günay ile birlikte Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sinem Gülenç’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kızılay’ın Tuzla’daki faaliyetlerine verilen belediye desteğinin değerlendirildiği ziyarette, kurumlar arasındaki koordinasyonun önemi vurgulandı. Şube Başkanı Adnan Kanıtoğlu, Tuzla Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bu iş birliğinin sürdürülmesine katkı sağlayan Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı Gülenç’e teşekkür etti.

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SOSYAL HİZMETLERDE KOORDİNE

Kanıtoğlu, Kızılay’ın ilçedeki çalışmalarında belediyeyle kurulan iletişimin ve karşılıklı desteğin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yürütülen çalışmaların, ihtiyaçlara yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkı sunduğunu belirten Kanıtoğlu, belediye yönetiminin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tuzla Belediye Başkanı’na da teşekkür ziyaretinde bulunmak istediklerini kaydeden Kanıtoğlu, ziyaretin başkanın programına ve uygunluk durumuna göre önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini söyledi.

KAN MERKEZİ VE SABİT MUTFAK İÇİN DESTEK

Ziyarette, Türk Kızılay’ın Tuzla’daki hizmet alanlarına ilişkin çalışmalar da gündeme geldi. Kanıtoğlu, Tuzla sahiline Kızılay Kan Merkezi’nin yerleştirilmesi ve belediye yakınında Kızılay’a ait sabit mutfak oluşturulmasına yönelik süreçlerde Dr. Sinem Gülenç’in önemli desteklerini gördüklerini belirtti.

Bu çalışmaların yanı sıra Kızılay’ın diğer faaliyetlerinde de Gülenç’in katkılarının bulunduğunu ifade eden Kanıtoğlu, kurumlar arasındaki iş birliğini daha fazla faaliyetle sürdürmek istediklerini söyledi. Tuzla Belediyesi ile Türk Kızılay Tuzla Şubesi’nin birlikte yürüteceği çalışmaların artırılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

GÜLENÇ’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Türk Kızılay Tuzla Şubesi yönetimi, Kızılay’ın projelerine ve ilçedeki faaliyetlerine sağladığı destekler dolayısıyla Dr. Sinem Gülenç’e teşekkür plaketi takdim etti. Plaket, belediye ile Kızılay arasında yürütülen çalışmalara sunduğu katkılar nedeniyle verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülenç, kendisinin de sosyal hizmetler alanından geldiğini belirterek, bu alandaki çalışmaların önemini yakından bildiğini ifade etti.

Türk Kızılay Tuzla Şubesi’nin ilçede aktif bir çalışma yürüttüğünü gözlemlediklerini söyleyen Gülenç, belediye olarak Kızılay’ın projelerine destek vermeye gayret ettiklerini kaydetti.

“KIZILAY’IN HER PROJESİNDE VAR OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Gülenç, Tuzla’daki Kızılay faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Tuzla Belediyesi olarak Tuzla Kızılay’ın her projesinde var olmaya çalışıyoruz” dedi.

Görüşmede, mevcut çalışmaların yanı sıra önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek ortak faaliyetlere ilişkin karşılıklı görüşler paylaşıldı. Belediye ile Kızılay arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi ve sosyal hizmetler alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki beklentiler dile getirildi.