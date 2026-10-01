Mersin Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanında aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Seçer dışında, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu toplam 59 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki incelemelerde 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin liralık kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

İKİ İLÇE BELEDİYESİNDE KAMU ZARARI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca "Silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında YENİ Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu kaydedildi.

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