Bakan Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilirken, suçtan elde edilen mal varlıklarının TMSF bünyesine aktarılacağı duyuruldu.

Sermaye piyasalarındaki haksız kazanç ve manipülasyon iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma derinleşiyor. Bugün gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda 34 kişi için gözaltı kararı verilirken, adli makamlarca hakkında işlem yapılan toplam şüpheli sayısı 217’ye ulaştı. Süreç boyunca adliyeye sevk edilen şüphelilerden 56'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 88 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

26 HİSSE SENEDİ YAKIN MARKAJDA

Soruşturmanın sadece mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı kalmayacağı vurgulandı. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki piyasa hareketleri mercek altına alındı. Bu kapsamda; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişilerin ve hesapların işlem geçmişleri, para transferleri ve organik bağlantıları ayrıntılı şekilde inceleniyor.

HAKSIZ KAZANÇLAR TMSF FONUNA AKTARILACAK

Piyasaları manipüle ederek vatandaşın birikimi üzerinden haksız kazanç sağlayanlara yönelik yaptırımların sertleşeceği belirtildi. Haksız kazancın izinin sonuna kadar sürüleceği belirtilirken, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerine el konulacağı ve bu varlıkların yasal usuller çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulacak özel bir fona aktarılacağı bildirildi.

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"YATIRIMCI HAKLARI VE PİYASAYA GÜVEN TAHKİM EDİLECEK"

Sürece ilişkin yapılan değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeye atıf yapılarak yatırımcı haklarının korunması hedefine dikkat çekildi. Sermaye piyasalarına duyulan güvenin tahkim edilmesi ve manipülasyonda sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için kararlı adımların atılmaya devam edileceğinin altı çizildi.