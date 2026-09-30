Şarkıcı Güllü ile kızı Tuğyan'ın dikkat çeken yeni ses kaydı gündeme düştü!

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili davada yarın görülecek kritik duruşma öncesi, tutuklu sanık kızıyla arasındaki çarpıcı ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlardaki "Biz orada tiyatro yapıyorduk" sözleri dikkat çekti.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yarın görülecek duruşma öncesinde, sanatçı ile tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçtiği belirtilen konuşmaların ses kayıtları gündeme geldi. Kayıtlarda Gülter'in annesine yönelik "Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun" sözleri dikkat çekti.

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma ve dava sürecinde yeni gelişmeler yaşandı. Sanatçının ölümüyle ilgili yarın görülecek duruşma öncesinde, Güllü ile kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçtiği belirtilen konuşmaların ses kayıtları ortaya çıktı.

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre kayıtlarda, anne ve kız arasında yaşanan tartışmalara ilişkin ifadeler yer aldı. Gülter'in annesine yönelik sözleri ve aile ilişkileri hakkındaki değerlendirmeleri dikkat çekti.

Haberin Devamı

"SEN DE BENİM GÜCÜMÜ HAZMEDEMİYORSUN"

Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesi Güllü ile aralarında yaşanan tartışmaların nedenine ilişkin konuştuğu belirtildi. Gülter'in, "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız" sözlerinin ardından annesine yönelik şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun"

Güllü'nün ise kızının sözlerine, "Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin etim" diyerek karşılık verdiği kayıtlara yansıdı.

"BİZ ORADA TİYATRO YAPIYORDUK"

Konuşmaların devamında aile ilişkilerine dair ifadeler de yer aldı. Gülter'in, annesi Güllü'ye Yağız, annesi ve kendisinin bir arada olduğu son dönemi hatırlatarak "Biz en son ne zaman aile olduk?" diye sorduğu belirtildi.

Gülter'in ardından, "Orada aile değildik. Biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"MADDİ ANLAMDA DEĞİL ANNE BU"

Ses kaydının başka bir bölümünde Gülter'in annesiyle yaşadığı sorunun maddi değil, manevi olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Gülter'in, "Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda" sözlerinin ardından annesine, "Belki manevi anlamda bana ihtiyacın var ama benim haberim yok" dediği duyuldu.

Güllü'nün ise kızına "Sen sor o zaman" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara yansıdı.

KRİTİK DURUŞMA YARIN GÖRÜLECEK

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kritik duruşma yarın görülecek. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

Bakan Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi...

Havada vahşet anları: İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntüler ortaya çıktı!