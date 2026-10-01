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SPK'dan önemli duyuru: Fonlardan kendi isteği ile fahiş kazanç elde edenler için iade hesapları açıldı

SPK'dan önemli duyuru: Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açılacağını duyurdu. İşte önemli detaylar...

SPK'dan önemli duyuru: Fonlardan kendi isteği ile fahiş kazanç elde edenler için iade hesapları açıldı
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SPK'dan önemli duyuru: Fonlardan kendi isteği ile fahiş kazanç elde edenler için iade hesapları açıldı

Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açılacağını duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu, 1 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada, tasfiye kapsamındaki yatırım fonları ve borsada işlem gören paylara ilişkin iade hesaplarının açıldığını belirtti. Bu hesaplar, fahiş kazanç elde eden yatırımcıların, kendi istekleriyle kazançlarını ilgili fonlara iade edebilmeleri için açıldı.

SPK'nın açıklaması bu şekilde:

Borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş karları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen; Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu adına 'Genel Hisse İade Hesabı' açılmıştır.

SPK'dan önemli duyuru: Fonlardan kendi isteği ile fahiş kazanç elde edenler için iade hesapları açıldı

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