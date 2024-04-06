Microsoft’tan Çin destekli yapay zeka içeriklerine uyarı geldi: Seçimlerde etkin olabilir

2024 yılında siyasi olarak birçok ülkede seçim gerçekleşiyor. Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı. Dünyada en çok merak edilen ise Amerika seçimleri. Bu konu hakkında Microsoft’tan önemli bir uyarı geldi…

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Microsoft’tan Çin destekli yapay zeka içeriklerine uyarı geldi: Seçimlerde etkin olabilir

Önde gelen bir teknoloji şirketi olan Microsoft, Çin bir sonraki büyük seçimlerde yapay zeka tarafından “spekülasyon yapabilir” detayına yer verildi. Yapay zeka ile üretilen malzemeyi potansiyel olarak kullanma konusunda endişe duyduğunu dile getirdi.

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Teknoloji devi Microsoft, Hindistan, ABD ve Güney Kore gibi büyük ülkelerin yaklaşan seçimlerine yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin dahil olmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. İddiaya göre, Guardian tarafından belirtilen AI içeriğinin Çin tarafından üretildiği belirtiliyor.

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SABOTAJ SEÇİMLERİ İÇİN YAPAY ZEKA TARAFINDAN OLUŞTURULAN İÇERİK

Microsoft, Tayvan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sefil bir şekilde başarısız olduktan sonra, Çin'in bu yıl ABD, Güney Kore ve Hindistan'daki seçimleri yapay zeka tarafından üretilen dezenformasyonla sabote etmeye çalışacağı konusunda uyardı.

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Cuma günü yayınlanan bir raporda, ABD teknoloji şirketinin tehdit istihbarat ekibi, 2024'te Çin devlet destekli siber grupların hedef aldığı yüksek profilli seçimlere Kuzey Kore'ye dahil olmayı beklediğini belirtti.

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YAPAY ZEKANIN SEÇİMLERE KATILIMI ARTIYOR

CNBC, AI'nın şu anda 2024 başkanlık seçimlerine aktif olarak katıldığını iddia ediyor. Araştırma, yapay zekanın (AI) devlet kurumları tarafından ve siyasi kampanyalarda nasıl kullanıldığını vurguluyor.

Yapay zeka seçimleri değiştirme potansiyeline sahip olsa da, uzmanlar halkın politikacılara ve yapay zeka mevzuatının eksikliğine güvenmemesi nedeniyle bu teknolojik atılımların arka planda kalacağına inanıyor.

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