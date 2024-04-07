Yüksek fiyat çeken yandı! Bayram öncesi denetimler arttı

Yetkililer, Ramazan Bayramı öncesinde sıkı fiyat ve etiket kontrolü başlattı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 ilde yapılan denetimlerde anormal ve aykırı durumlar tespit edildiğinde etiket başına cezai işlem uygulanacaktır.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 18 ilçede eş zamanlı denetimlere başladıklarını bildirdi. Mısır Çarşısı'ndaki denetlemelere katılan Menteşe, etiketleri ve fiyatları incelediklerini ve fahiş fiyatları sık sık denetlediklerini söyledi. Menteşe, anormal bir durumda inceleme başlattıklarını ve belge ve faturaları "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"na gönderdiklerini söyledi.

Ankara da aynı anda denetimler yapıyor. Çankaya'daki marketler, Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan tarafından denetleniyor. Etiketler ve yüksek talep olan ürünlerin yanı sıra satışlarda fahiş fiyat olup olmadığı da denetim sırasında incelenir.