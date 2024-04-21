TÜİK, ücretli çalışanlara ait istatistikleri paylaştı: Yıllık artış dikkat çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hafta içinde çalışanlara ait yeni bir istatistik paylaştı. Şubat ayına ilişkin ücretli çalışan kesimde yıllık değişiklik yaşandı. Detaylar haberimizde…

YAYINLAMA
Google News
TÜİK, ücretli çalışanlara ait istatistikleri paylaştı: Yıllık artış dikkat çekiyor

TÜİK, yıllık ve aylık ücretli çalışan sayısını paylaştı.Şubat 2024 yılına ait veriler artış yaşayarak dikkat çekti.

Emekli bu kez yaşadı! 100 bin TL kefilsiz kredi verilecekEmekli bu kez yaşadı! 100 bin TL kefilsiz kredi verilecek

YILLIK SAYIDA ARTIŞ VAR

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 515 bin 778 kişi iken, 2024 yılı Şubat ayında 15 milyon 104 bin 259 kişi oldu.

ekran-resmi-2024-04-21-22-13-30.png

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,5 arttı, inşaat sektöründe %14,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %4,4 arttı.

Morgan Stanley, ABD dolarının baskın rezerv para birimi olarak kalabilir…Morgan Stanley, ABD dolarının baskın rezerv para birimi olarak kalabilir…

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı.

ekran-resmi-2024-04-21-22-13-59.png

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %1,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.

Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emekli bu kez yaşadı! 100 bin TL kefilsiz kredi verilecek
Emekli bu kez yaşadı! 100 bin TL kefilsiz kredi verilecek
O banka kampanya başlattı! Başvuruna 10 bin TL verilecek
O banka kampanya başlattı! Başvuruna 10 bin TL verilecek
Morgan Stanley, ABD dolarının baskın rezerv para birimi olarak kalabilir…
Morgan Stanley, ABD dolarının baskın rezerv para birimi olarak kalabilir…
Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…
Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…
Son Haberler
TÜİK, ücretli çalışanlara ait istatistikleri paylaştı: Yıllık artış dikkat çekiyor
TÜİK, ücretli çalışanlara ait istatistikleri paylaştı: Yıllık artış dikkat çekiyor
Teknoloji savaşı sürüyor: Çin, iPhone’larda WhatsApp ve Threads’i yasakladı…
Teknoloji savaşı sürüyor: Çin, iPhone’larda WhatsApp ve Threads’i yasakladı…
Atatürk ve Cumhurbaşkanı hakkında hakaret eden şüpheli hakkında karar verildi
Atatürk ve Cumhurbaşkanı hakkında hakaret eden şüpheli hakkında karar verildi
Bitcoin için tarih verildi! Zirveye çıkış için geri sayım
Bitcoin için tarih verildi! Zirveye çıkış için geri sayım
Promosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecek
Promosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecek
Kredi kampanyası başladı! Tek şart 18 yaşın üstünde olmak
Kredi kampanyası başladı! Tek şart 18 yaşın üstünde olmak
Çok Okunanlar
21 Nisan 2024 Pazar günlük Burç yorumları | Aşk, Para, Kariyer, Sağlık...
21 Nisan 2024 Pazar günlük Burç yorumları | Aşk, Para, Kariyer, Sağlık...
İstanbullular dikkat! BEDAŞ gün ve saat vererek uyardı! 22 Nisan Pazartesi 18 ilçe karanlığa gömülecek, İşte o ilçeler...
İstanbullular dikkat! BEDAŞ gün ve saat vererek uyardı! 22 Nisan Pazartesi 18 ilçe karanlığa gömülecek, İşte o ilçeler...
Kurabiyenin tanesi 110 TL olur mu? Fırın sahiplerinden çok konuşulacak açıklama: 'Fiyatı az zam yapmayı düşünüyoruz'
Kurabiyenin tanesi 110 TL olur mu? Fırın sahiplerinden çok konuşulacak açıklama: 'Fiyatı az zam yapmayı düşünüyoruz'
Belediye personel alıyor! KPSS şartsız personel alımı
Belediye personel alıyor! KPSS şartsız personel alımı
Meclisten geçti! Faturalara yüzde 25 indirim geldi
Meclisten geçti! Faturalara yüzde 25 indirim geldi
İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…
İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı