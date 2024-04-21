TÜİK, ücretli çalışanlara ait istatistikleri paylaştı: Yıllık artış dikkat çekiyor

TÜİK, yıllık ve aylık ücretli çalışan sayısını paylaştı.Şubat 2024 yılına ait veriler artış yaşayarak dikkat çekti.

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YILLIK SAYIDA ARTIŞ VAR

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 515 bin 778 kişi iken, 2024 yılı Şubat ayında 15 milyon 104 bin 259 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,5 arttı, inşaat sektöründe %14,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %4,4 arttı.

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ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %1,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.

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