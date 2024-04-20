Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…

Dünya Altın Konseyi, küresel altın piyasalarında bir otoritesidir. Jeopolitik riskler, istikrarlı merkez bankası alımları, madeni para ve mücevher talebi ile desteklenen son altın fiyat rallisinin devam etmesini bekliyor.

Konsey ayrıca, değerli metallerinin düşük sahiplik seviyeleri göz önüne alındığında, altın ETF'lerin fiyatlarda gelecekteki artışı körüklediğini görüyor.

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WGC, ALTININ BOĞA KOŞUSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Altının boğa rallisi, tüm zamanların en yüksek fiyatlarına ulaştıktan sonra bile devam edebilir. Altın piyasalarında küresel bir otorite olan Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayınlanan bir altın piyasası raporu, altın için olumlu bir ralli öngörüyor. Bu öngörü lehine farklı faktörlerle destekleniyor.

Konsey, Mart ayında %8'den fazla olan artışın "artan jeopolitik risk, istikrarlı merkez bankası satın alma, mücevher, bar ve madeni paralara olan esnek talep" ile körüklendiğini açıkladı. Buna ek olarak, rapor, ABD ekonomisinde geleneksel olarak altın fiyatlarını destekleyen bir faktör olan bir stagflasyon unsurunun geliştirilmesinden bahsediyor.

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Altın borsasında işlem gören fonlar (ETF'ler), şu anda tüm ABD'deki en düşük paylarından birinde oldukları için küresel ralliden koptu. ETF pazarı. Raporda, "son konumlandırmanın bu seviyelere ulaştığında altın önemli bir hamleye daha yükseğe çıktığını" açıklıyor.

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