Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…

Küresel anlamda yaşanan kriz ve siyasi söylemler altın tarafını etkiliyor. Orta Doğu’da fiziksel olarak yaşanan sıcak savaş görüntüleri dünyayı tedirgin ediyor. Bu tedirginlik esnasında altın fiyatı yukarı tırmanışını sürdürüyor.

YAYINLAMA
Google News
Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…

Dünya Altın Konseyi, küresel altın piyasalarında bir otoritesidir. Jeopolitik riskler, istikrarlı merkez bankası alımları, madeni para ve mücevher talebi ile desteklenen son altın fiyat rallisinin devam etmesini bekliyor.

Konsey ayrıca, değerli metallerinin düşük sahiplik seviyeleri göz önüne alındığında, altın ETF'lerin fiyatlarda gelecekteki artışı körüklediğini görüyor.

Promosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecekPromosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecek

WGC, ALTININ BOĞA KOŞUSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Altının boğa rallisi, tüm zamanların en yüksek fiyatlarına ulaştıktan sonra bile devam edebilir. Altın piyasalarında küresel bir otorite olan Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayınlanan bir altın piyasası raporu, altın için olumlu bir ralli öngörüyor. Bu öngörü lehine farklı faktörlerle destekleniyor.

altin.jpg

Konsey, Mart ayında %8'den fazla olan artışın "artan jeopolitik risk, istikrarlı merkez bankası satın alma, mücevher, bar ve madeni paralara olan esnek talep" ile körüklendiğini açıkladı. Buna ek olarak, rapor, ABD ekonomisinde geleneksel olarak altın fiyatlarını destekleyen bir faktör olan bir stagflasyon unsurunun geliştirilmesinden bahsediyor.

Altını kimse tutamıyor: Rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı yeni alım için doğru sinyali bekliyor…Altını kimse tutamıyor: Rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı yeni alım için doğru sinyali bekliyor…

Altın borsasında işlem gören fonlar (ETF'ler), şu anda tüm ABD'deki en düşük paylarından birinde oldukları için küresel ralliden koptu. ETF pazarı. Raporda, "son konumlandırmanın bu seviyelere ulaştığında altın önemli bir hamleye daha yükseğe çıktığını" açıklıyor.

Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Promosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecek
Promosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecek
Kredi kampanyası başladı! Tek şart 18 yaşın üstünde olmak
Kredi kampanyası başladı! Tek şart 18 yaşın üstünde olmak
Meclisten geçti! Faturalara yüzde 25 indirim geldi
Meclisten geçti! Faturalara yüzde 25 indirim geldi
İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…
İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…
Son Haberler
Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak sözler: “Türk futbolunun selası okunmak üzere”
Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak sözler: “Türk futbolunun selası okunmak üzere”
Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…
Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…
Dolmabahçe’de kritik zirve: Cumhurbaşkanı, Heniyye ile görüştü…
Dolmabahçe’de kritik zirve: Cumhurbaşkanı, Heniyye ile görüştü…
Öğrenince çok şaşıracaksınız! Prof. Dr. Osman Bektaş Tokat depremi sonrası o il için kritik uyarılarda bulundu: ''Ateş çemberi gibi''
Öğrenince çok şaşıracaksınız! Prof. Dr. Osman Bektaş Tokat depremi sonrası o il için kritik uyarılarda bulundu: ''Ateş çemberi gibi''
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Altını kimse tutamıyor: Rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı yeni alım için doğru sinyali bekliyor…
Altını kimse tutamıyor: Rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı yeni alım için doğru sinyali bekliyor…
Çok Okunanlar
Sur Belediyesi devir teslim töreninde skandal görüntüler! DEM Partililerden Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler
Sur Belediyesi devir teslim töreninde skandal görüntüler! DEM Partililerden Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler
Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada flaş gelişme!
Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada flaş gelişme!
Nüfus oranında korkutan gelişme! TÜİK 2023 nüfus verilerini açıkladı! Çocuk sayısı en çok artan ve azalan iller hangisi?
Nüfus oranında korkutan gelişme! TÜİK 2023 nüfus verilerini açıkladı! Çocuk sayısı en çok artan ve azalan iller hangisi?
Öğrenince çok şaşıracaksınız! Prof. Dr. Osman Bektaş Tokat depremi sonrası o il için kritik uyarılarda bulundu: ''Ateş çemberi gibi''
Öğrenince çok şaşıracaksınız! Prof. Dr. Osman Bektaş Tokat depremi sonrası o il için kritik uyarılarda bulundu: ''Ateş çemberi gibi''
Kripto yatırımcısı bu anı bekliyor
Kripto yatırımcısı bu anı bekliyor
Kredi arayana müjde! Ertelemeli kredi fırsatı
Kredi arayana müjde! Ertelemeli kredi fırsatı
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…