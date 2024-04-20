Morgan Stanley, ABD dolarının baskın rezerv para birimi olarak kalabilir…

Morgan Stanley, genellikle ABD dolarına potansiyel bir rakip olarak Çin yuan’ını görüyor. Stanley, Çin yuan'ının şu anda yetersiz kaldığını ve doların tahtından indirme olasılığının düşük olduğunu öne sürüyor.

YAYINLAMA
Google News
Morgan Stanley, ABD dolarının baskın rezerv para birimi olarak kalabilir…

ABD finansal hizmetler devi Morgan Stanley'e göre, doların baskın rezerv para birimi statüsü, şu anda güvenilir rakiplerden yoksun olduğu için dayanması muhtemel. 18 Nisan'da yayınlanan bir notta, Morgan Stanley'nin Çin'in yuan'ı gibi algılanan rakiplerin eksik olduğunu savunduğu bildirildi.

Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…

ABD DOLARI VE KÜRESEL RİSKLER

Morgan Stanley'nin iddialı sözleri, ABD borç seviyeleri ve artan jeopolitik riskler konusundaki endişelerin, doların küresel bir rezerv para birimi olarak geleceği hakkında bir tartışmaya yol açmasıyla geldi. ABD hükümeti tarafından doların silahlandırılması algılanan, dolara alternatif çağrısında bulunan eleştirmenlere de enerji veriyor.

ekran-resmi-2024-04-20-22-39-07.png

Diğer yandan BRICS ekonomik bloğu, bir para birimi çıkarmayı ne zaman planladığını belirtmedi. Geçtiğimiz yıl ABD dolarına karşı BRICS, yeni bir para girişiminde bulanacağını söylemişti.

Bloğun son büyük toplantısında, bazı üyelerin ortak bir para birimi yerine ticari yerleşimlerde yerel para birimlerinin kullanılmasını savunmasıyla keskin farklılıklar ortaya çıktı.

Promosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecekPromosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecek

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…
Yatırımcı Dikkat!!! Dünya Altı Konseyi’nden yetersiz altın uyarısı geldi…
Promosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecek
Promosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecek
Kredi kampanyası başladı! Tek şart 18 yaşın üstünde olmak
Kredi kampanyası başladı! Tek şart 18 yaşın üstünde olmak
Meclisten geçti! Faturalara yüzde 25 indirim geldi
Meclisten geçti! Faturalara yüzde 25 indirim geldi
Son Haberler
Morgan Stanley, ABD dolarının baskın rezerv para birimi olarak kalabilir…
Morgan Stanley, ABD dolarının baskın rezerv para birimi olarak kalabilir…
Türkiye’nin yarısı sel, fırtına ve sağanak yağmura teslim oldu: Görüntüler adeta felaketi yansıttı…
Türkiye’nin yarısı sel, fırtına ve sağanak yağmura teslim oldu: Görüntüler adeta felaketi yansıttı…
Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak sözler: “Türk futbolunun selası okunmak üzere”
Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak sözler: “Türk futbolunun selası okunmak üzere”
Dolmabahçe’de kritik zirve: Cumhurbaşkanı, Heniyye ile görüştü…
Dolmabahçe’de kritik zirve: Cumhurbaşkanı, Heniyye ile görüştü…
İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…
İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Çok Okunanlar
Sur Belediyesi devir teslim töreninde skandal görüntüler! DEM Partililerden Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler
Sur Belediyesi devir teslim töreninde skandal görüntüler! DEM Partililerden Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler
Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada flaş gelişme!
Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada flaş gelişme!
Nüfus oranında korkutan gelişme! TÜİK 2023 nüfus verilerini açıkladı! Çocuk sayısı en çok artan ve azalan iller hangisi?
Nüfus oranında korkutan gelişme! TÜİK 2023 nüfus verilerini açıkladı! Çocuk sayısı en çok artan ve azalan iller hangisi?
Öğrenince çok şaşıracaksınız! Prof. Dr. Osman Bektaş Tokat depremi sonrası o il için kritik uyarılarda bulundu: ''Ateş çemberi gibi''
Öğrenince çok şaşıracaksınız! Prof. Dr. Osman Bektaş Tokat depremi sonrası o il için kritik uyarılarda bulundu: ''Ateş çemberi gibi''
Altını kimse tutamıyor: Rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı yeni alım için doğru sinyali bekliyor…
Altını kimse tutamıyor: Rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı yeni alım için doğru sinyali bekliyor…
Kripto yatırımcısı bu anı bekliyor
Kripto yatırımcısı bu anı bekliyor
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…