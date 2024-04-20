Morgan Stanley, ABD dolarının baskın rezerv para birimi olarak kalabilir…

ABD finansal hizmetler devi Morgan Stanley'e göre, doların baskın rezerv para birimi statüsü, şu anda güvenilir rakiplerden yoksun olduğu için dayanması muhtemel. 18 Nisan'da yayınlanan bir notta, Morgan Stanley'nin Çin'in yuan'ı gibi algılanan rakiplerin eksik olduğunu savunduğu bildirildi.

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ABD DOLARI VE KÜRESEL RİSKLER

Morgan Stanley'nin iddialı sözleri, ABD borç seviyeleri ve artan jeopolitik riskler konusundaki endişelerin, doların küresel bir rezerv para birimi olarak geleceği hakkında bir tartışmaya yol açmasıyla geldi. ABD hükümeti tarafından doların silahlandırılması algılanan, dolara alternatif çağrısında bulunan eleştirmenlere de enerji veriyor.

Diğer yandan BRICS ekonomik bloğu, bir para birimi çıkarmayı ne zaman planladığını belirtmedi. Geçtiğimiz yıl ABD dolarına karşı BRICS, yeni bir para girişiminde bulanacağını söylemişti.

Bloğun son büyük toplantısında, bazı üyelerin ortak bir para birimi yerine ticari yerleşimlerde yerel para birimlerinin kullanılmasını savunmasıyla keskin farklılıklar ortaya çıktı.

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