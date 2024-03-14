TÜİK Şubat 2024 konut satışı İstatistiklerini, paylaştı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye genelindeki konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre oranları paylaştı.

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TÜİK Şubat 2024 konut satışı İstatistiklerini, paylaştı!

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve %17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu.

TÜİK Şubat 2024 konut satışı İstatistiklerini, paylaştı!

Türkiye genelinde Şubat ayında 93 bin 902 konut satıldı

Kocaeli'de 2024 Şubat ayında 2 237 konut satıldı.

Sakarya'da 2024 Şubat ayında 1 426 konut satıldı.

Düzce'de 2024 Şubat ayında 573 konut satıldı.

Bolu'da 2024 Şubat ayında 381 konut satıldı.

Yalova'da 2024 Şubat ayında 901 konut satıldı.

TÜİK Şubat 2024 konut satışı İstatistiklerini, paylaştı!

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde %2,0 azaldı

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,0 azalışla 174 bin 210 olarak gerçekleşti.


İpotekli konut satışları 8 bin 827 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %49,1 azalış göstererek 8 bin 827 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,1 azalışla 14 bin 742 oldu.

Şubat ayındaki ipotekli satışların 2 bin 60'ı, Ocak-Şubat dönemindeki ipotekli satışların ise 3 bin 464'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 85 bin 75 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,7 artarak 85 bin 75 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %90,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,6 artışla 159 bin 468 oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Şubat 2024

İlk el konut satış sayısı 28 bin 594 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,8 artarak 28 bin 594 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,5 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 artışla 53 bin 857 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 65 bin 308 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,5 artış göstererek 65 bin 308 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,5 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,0 azalışla 120 bin 353 olarak gerçekleşti.

Satış durumuna göre konut satışı, Şubat 2024

TÜİK Şubat 2024 konut satışı İstatistiklerini, paylaştı!

Yabancılara Şubat ayında bin 846 konut satışı gerçekleşti

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Şubat 2024

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %44,9 azalarak bin 846 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,0 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 691 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 659 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışı, Şubat 2024Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,0 azalarak 3 bin 907 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Şubat ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 395 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 200 konut ile İran, 112 konut ile Irak ve 105 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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