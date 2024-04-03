TÜİK, enflasyon ile beraber ÜFE verilerini de paylaştı: İşte rakamlar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Nisan Çarşamba günü hem TÜFE hem de ÜFE rakamlarını açıkladı. Enflasyonda hafif bir iyileşme olsa da halen yüksek kalmaya devam etti. Peki Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)’nde rakamlar nasıl geldi?

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TÜİK, enflasyon ile beraber ÜFE verilerini de paylaştı: İşte rakamlar…

TÜİK, enflasyonu 68,50 olarak açıkladı. TÜFE’deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun ÜFE verileri de yine aynı saat içinde geldi. İş istihdamını daha yakından ilgilendiren gelişmede artışlar dikkat çekti.

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ÜFE VERİLERİNDE ARTIŞ VAR

2024 yılı Mart ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,59 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,28 artış gösterdi.

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ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİ YILLIK %58,92 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %71,19 artış, imalatta %58,92 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %18,92 azalış ve su temininde %66,23 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %53,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında %63,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında %64,44 artış, enerjide %11,55 artış ve sermaye mallarında %68,11 artış olarak gerçekleşti.

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