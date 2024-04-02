Seçilen belediye başkanları ve meclis üyeleri ne kadar maaş alacak? İşte merak edilenler...

Türkiye 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kararını verdi. Seçimlerin ardından itiraz süreci başlarken birçok belediye başkanı yeni görevine başlamak için hazırlıklara başlıyor. Vaadlerini yerine getirmek için koltuğa oturacak 30'u büyükşehir olmak üzere 81 ilin tümünde, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın maaşları da merak konusu oldu. Maaşları 5393 sayılı Belediye Kanunu belirliyorBelediye başkanlarının maaşları ile belediye meclis üyelerinin özlük hakları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile düzenleniyor.

Kanuna göre, belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor.Evli, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına bağlı olarak ayrıca aile yardımı ve asgari geçim indirimiyle ele geçen tutar artabiliyor.

Vergi oranı arttıkça ilerleyen aylarda ele geçen maaşları azalıyor.Belediye başkanının özlük haklarıİlgili kanunun 39. maddesinde belediye başkanının özlük hakları nüfusa göre şöyle belirleniyor:Nüfusu 10 bine kadar olan beldelerde 70 bin; nüfusu 10 bin 1'den 50 bine kadar olan beldelerde 80 bin; nüfusu 50 bin 1'den 100 bine kadar olan beldelerde 100 bin; nüfusu 100 bin 1'den 250 bine kadar olan beldelerde 115 bin; nüfusu 250 bin 1'den 500 bine kadar olan beldelerde 135 bin; nüfusu 500 bin 1’den 1 milyona kadar olan beldelerde 155 bin; nüfusu 1 milyon 1’den 2 milyona kadar olan beldelerde 190 bin; nüfusu 2 milyon 1’den fazla olan beldelerde 230 bin olaark tanımlanıyor.İlgili kanunda "Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50 bin 1'den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır." deniyor.

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MAAŞLAR GÖSTERGESİ 230 BİN OLAN İLLER2023

yılı sayımına göre, nüfusu 2 milyonu aşan iller Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya ve Şanlıurfa olarak sırılanıyor. bu illerin başkanlaırnın da maaş katsayısı 230 bin gösterge ile belirleniyor.

NÜFUSLARINA GÖRE ALINACAK BELEDİYE BAŞKAN MAAŞLARI:

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:Nüfusu 10 bine kadar olan olan belediyelerin başkanları: 54 bin 996 TLNüfusu 10 bin 1-50 bin arasında olan belediyelerin başkanları: 62 bin 605 TLNüfusu 50 bin 1-100 bin arasında olan belediyelerin başkanları: 77 bin 822 TLNüfusu 100 bin 1-250 bin arasında olan belediyelerin başkanları: 89 bin 235 TLNüfusu 250 bin 1-500 bin arasında olan belediyelerin başkanları: 104 bin 453 TL

Nüfusu 500 bin 1-1 milyon arasında olan belediyelerin başkanları: 119 bin 670 TLNüfusu 1 milyon 1-2 milyon arasında olan belediyelerin başkanları: 144 bin 300 TLNüfusu 2 milyon 1’den fazla olan belediyelerin başkanları: 176 bin 735 TL

BAŞKAN İZİNLİ YA DA HASTA OLDUĞUNDA

Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez.Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tâbi bir kadroya atanmaları hâlinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır.

MEMUR MAAŞLARI İLE BİRLİKTE ZAMLANIYOR

Maaşları, memur maaş zamlarına bağlı olarak ocak ve temmiz aylarında olmak üzere yılda iki kez 6 ayda bir artıyorBelediye başkanlarının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde maaşları kesilmiyor. Bu süreçte belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendirilirse başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden ödenek sağlanıyor.

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAAŞLARINDA KESİNTİLER

Kanunda yer alan gösterge üzerinden hesaplanan brüt maaşlardan ilk olarak sosyal sigorta primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor.BELEDİYE MECLİS ÜYELERİBelediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor.

Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmiyor.Huzur hakkı belediye meclisleri tarafından belirleniyor.

Hesaplanan brüt tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyor.

Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10 bin'e kadar olan belediyelerde 2 bin belediyelerde 4 bin 565 TL ve 200 bin 1'in üzerinde olan belediyelerde ise 5 bin 707 TL tutarında aylık brüt ödenek veriliyor.Encümenin memur üyelerine bu tutarın yarısı ödeniyor.

Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 2024 yılında 9 bin 130 TL olarak uygulanıyor.

MUHTARLAR ASGARİ ÜCRET ALIYOR

Köy ve mahalle muhtarlarının normal ödeneği göstergeye göre belirleniyor. Gösterge ile belirlenen tutar net asgari ücretin altında kalırsa net asgari ücrete tamamlanıyor.Asgari ücretteki değişiklikler muhtarların maaşlarına yansıtılacak.

Emekli muhtarlar, emekli aylıkları kesilmeksizin çalışmaya devam ediyorlar.Henüz emekliliği gelmemiş olanların sosyal sigorta primleri ise İçişleri Bakanlığı’nca yatırılıyor.Muhtarlık süreleri 4/B statüsünde değerlendirilmek üzere emekliliklerine sayılıyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINA 4/C STATÜSÜNDE SİGORTA YAPILIYOR

Belediye başkanlarının sosyal sigorta primleri, daha önce hangi statüde olurlarsa olsunlar seçildikten sonra devlet memurları gibi 4/C üzerinden yatırılıyor.

Önceden SSK’lı da Bağ-Kur’lu da olsalar başkanlık süresince 4/C’ye tabi oluyorlar.

Bu süre boyunca muhtarlar, devlet memurlarına sağlanan doğum yardımı ve ölüm yardımı haklarından istifade ediyor.

EMEKLİLİK DURUMLARINDA

Emekliler kamuda çalışmaya başladıklarında genel olarak emekli aylıkları kesiliyor. Ancak, seçimle göreve gelen başkanların emekli aylıkları kesilmiyor.

Emekli olup da belediye başkanlığına seçilenler, emekli aylıkları kesilmeden çalışabiliyor.Emekli olan ve aktif belediye başkanlığı görevine devam edenler, emekli aylığının yanı sıra sadece makam tazminatı alıyor.

Aktif görevin sona ermesinin ardından ise temsil ve görev tazminatı alıyor.

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