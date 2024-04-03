Elinizi çabuk tutun! O banka faizsiz kredi verecek

Akbank'ın faizsiz kredi kampanyasının şartları açıklandı: 20 bin TL'lik sıfır faizli kredi desteği başladı. Bayram öncesi faizsiz kampanyasına ilişkin tüm koşullar, başvuru süresinin sona erdiği anda açıklandı.

Akbank, düşük miktarlarda olsa faizsiz kredi fırsatlarını değerlendirirken iyi bir haber verdi. İhtiyaç kredisi almak artık mümkün değil, çünkü kredi faiz oranları son zamanlarda arttı. Kredi kampanyası kapsamında mobil bankacılık kullanılarak başvurularda bulunabilirsiniz.



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Akbank'tan Faizsiz Kredi

Ocak 2024'ten itibaren Akbank'ın faizsiz kredi kampanyasını başlatırken yapılması gerekenleri sıraladı. Akbank mobil üzerinden müşteri olmak istiyorum seçeneğine tıklayarak basit bir şekilde ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. Bayram öncesinde faizsiz kredi avantajı sunan Akbank, faizsiz kredi kampanyasının 9 Nisan'a kadar uzatılmasına izin verdi.

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Bu kampanyanın bir sonucu olarak, sıfır faizli ihtiyaç kredisi arayışında olanlar Akbank şubelerine gitmeden yararlanabilecekler.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Akbank'ın hızlı kredi kampanyasına başvurmak için başvuru süreci başlarken, işlemler mobil üzerinden gerçekleştirilebilir. TC kimlik numarası aracılığıyla kredi almak için TC vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve kredi notunun 1200 puan üzeri olması gerekir.