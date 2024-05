TÜİK açıkladı: Kırmızı et üretim 2023 yılında artış gösterdi

Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırmasından elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen "Kasaplık Güç Oranı" ile hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıkları ile çarpılması suretiyle elde edilmektedir.

Buna göre 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023 yılında %8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %6,2 artarak 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi %16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi %11,3 artarak 128 bin 989 ton, manda eti üretimi ise %13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu.

10 YILLIK ET ÜRETİM MİKTARI

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2014 yılında 1 milyon 123 bin 59 ton iken 2023 yılında 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştığı görüldü.

Kırmızı et üretiminin 2023 yılında %70,1'ini sığır eti, %23,9'unu koyun eti, %5,4'ünü keçi eti ve %0,6'sını manda eti oluşturdu.

