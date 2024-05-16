Beşiktaş'ta patlama! Doğalgaz sıkışması ortalığı savaş alanına çevirdi!

Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi.
Patlama etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerinde camları kırıldı. Park halindeki iki otomobilin üzerine beton parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.Patlamanın sabah erken saatlerinde meydana gelmesi, olası daha büyük facianın önüne geçti.
Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi.Patlama etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerinde camları kırıldı. Park halindeki iki otomobilin üzerine beton parçaları düştü. Patlamanın meydana geldiği sokakta kimsenin olmaması facianın büyüklüğünü önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber