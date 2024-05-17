Küçükçekmecede korkunç cinayet! Eski nişanlısına pusu kurdu!

Bahar Kaban, sabah işe gitmek için çıktığı yolda, kendisini takip eden eski nişanlısının silahla saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Yaralanan Bahar Kaban yere düştü. Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaban'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GELİNLİK GİYECEKTİ KEFEN GİYDİ

Öte yandan Bahar Kaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı, 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi. Eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından uzun süredir rahatsız edilen Bahar Kaban'ın daha önce polise giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

BAHAR'I ÖLDÜRÜP AKRABASINA MESAJ ATTI

Şüpheli Gökhan Y.'nin saldırıdan iki saat sonra, eski nişanlısı Bahar Kaban'ın kuzenine sosyal medya üzerinden attığı mesaj ortaya çıktı. Mesajda, "Kemonun kızı nişanı atmak için tonla yalan konuştu plan yaptı, iftira attı bütün suçu üstüme atti. Kemo Karısı ve Kızlarını defalarca uyardım iftira atıp yalan

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konuşmayın Allah'tan korkun peygamberden utanın dedim dinlemediler. Bizi tanıyan herkese bizi karalayıp boynumuzu zorla büktüler. Olmadık iftira ve karalama ile yapmadığım şeylerin İftirasını attılar. Üstüne bunu yaparken hiç utanmadan yaptılar. Şerefimizi ve Aile namusumuzu iki paralık ettiler" ifadeleri yer aldı.

KAÇMAK İSTEDİ ANCAK BAŞARAMADI

Cadde üzerinde yürüyen Kaban'ın arkasından gelen Gökhan Y., silahını çekerek Kaban'a doğrultuyor. Kaban kaçmak istese de saldırıdan kurtulamıyor.

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