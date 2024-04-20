TRT 1'de yayınlanan bir sevdadır dizisi bu akşam neden yok, yayından mı kaldırıldı?

TRT1'de yayınlanan güçlü konusu ve iddialı oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuran Bir Sevdadır dizisinden ekran başındakileri hayal kırıklığına uğratan haber geldi. Bir Sevdadır, final yapan diziler kervanına katılıyor.

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TRT 1'de yayınlanan bir sevdadır dizisi bu akşam neden yok, yayından mı kaldırıldı?

irsen Altuntaş'ın haberine göre, “Bir Sevdadır” dizisi TRT’nin 2024’ün başında seyirciyle buluşturduğu iddialı projelerinin arasında yer alıyordu. Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman, Emre Saraçoğlu’nun yazdığı dizinin yakın zamanda yönetmeni değişmiş, Osman Taşçı reji koltuğuna oturmuştu. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi için final kararı alındı.

BİR SEVDADIR DİZİSİ EKRANLARA VEDA EDİYOR

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in paylaştığı ve reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizi 13.bölümde final yapacak. 17 Nisan’da 11.bölümü yayınlanan dizinin 1 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana veda etmesi planlanıyor.
Editör Hakkında

1994’te İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2017’de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. 2017’den beri Kanal7 Medya Grubu’na bağlı Haber7.com bünyesinde ‘SEO Editörü’ unvanıyla görev yapmaktadır.

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