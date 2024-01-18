Trafikte yaptığı yanlış hareket, bir canı hayatttan kopardı!

Sultangazi’de seyir halindeki otomobil makas atara ilerlerken, yol kenarında duran dampere çarptı. Yaşanan feci kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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Trafikte yaptığı yanlış hareket, bir canı hayatttan kopardı!

Sultangazi’de trafikte makas atarak ilerleyen araç, yol kenarına bırakılan dampere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay, 22.30 sıralarında TEM otoyolu Metris Tekstilkent yönünde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak ilerleyen Ebubekir C. yönetimindeki 34 BBA 976 otomobil yol kenarına bırakılan 59 ADM 223 plakalı arızalı dampere çarptı. Çarpma sonucunda otomobilde bulunan üç kişi araçta sıkıştı. Kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu.

Trafikte yaptığı yanlış hareket, bir canı hayatttan kopardı!
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Sılan Nur Salman, Ebubekir C. ve Melisa Ç.'yi sıkıştıkları yerden kurtarırken sağlık ekipleri sıkışan Sılan Nur Salman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan Melisa Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken araç sürücüsü Ebubekir C.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yolda trafik akışı kaza sebebiyle tek şeritten sağlandı.

Trafikte yaptığı yanlış hareket, bir canı hayatttan kopardı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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