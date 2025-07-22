  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Trafikte keserli saldırı: Yol verme kavgası kameraya böyle yansıdı!

Trafikte keserli saldırı: Yol verme kavgası kameraya böyle yansıdı!

Kağıthane'de otomobil sürücüsüyle hurda taşıyan kamyonet şoförü arasında çıkan yol verme kavgasında keser ve yumruklar konuştu...

Yayınlanma:

Trafikte keserli saldırı: Yol verme kavgası kameraya böyle yansıdı!

Kağıthane'de otomobil sürücüsüyle hurda taşıyan kamyonet şoförü arasında çıkan yol verme kavgasında keser ve yumruklar konuştu...

Kağıthane'de otomobil sürücüsüyle hurda taşıyan kamyonet şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran taraflardan biri otomobilin bagajından keser alarak diğer sürücüye saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Haziran Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsüyle hurda taşıyan kamyonet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga bir süre cadde ortasında devam etti.

Trafikte keserli saldırı: Yol verme kavgası kameraya böyle yansıdı!

BAGAJDAN ÇIKARDIĞI KESERLE SALDIRDI

Araçlarından inen taraflar tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O sırada aracının bagajını açan otomobil sürücüsü, eline keser alarak karşı tarafın üzerine yürüdü. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar arasındaki kavga sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O burç sahipleri bugüne dikkat! Bugün burç yorumları neler? Aşk, para , sağlık, kariyerO burç sahipleri bugüne dikkat! Bugün burç yorumları neler? Aşk, para , sağlık, kariyer

İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!

Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar!Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!
İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!
Düğün takılarını alıp kaybolmuştu: Kaçak damat evine geri döndü!
Düğün takılarını alıp kaybolmuştu: Kaçak damat evine geri döndü!
14 yaşındaki Rojda nerede? 2 gündür aranan kayıp kız sırra kadem bastı
14 yaşındaki Rojda nerede? 2 gündür aranan kayıp kız sırra kadem bastı
Kütahya'da dehşet: Şizofreni hastası, yan odadaki yatalak hastanın gözlerini oydu!
Kütahya'da dehşet: Şizofreni hastası, yan odadaki yatalak hastanın gözlerini oydu!
Ayşe Tokyaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında! Ayşe Tokyaz neden öldürüldü, kim öldürdü?
Ayşe Tokyaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında! Ayşe Tokyaz neden öldürüldü, kim öldürdü?
FETÖ'nün dirilmesine geçit yok, Hakmar ve Tatbak'ın 895 şubesine kayyum atandı: 16 Temmuz gazete manşetleri
FETÖ'nün dirilmesine geçit yok, Hakmar ve Tatbak'ın 895 şubesine kayyum atandı: 16 Temmuz gazete manşetleri
15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 9. yılı: Bir gecede yeniden doğduk! İşte 15 Temmuz gecesi yaşananlar
15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 9. yılı: Bir gecede yeniden doğduk! İşte 15 Temmuz gecesi yaşananlar