Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!

İstanbul Sarıyer’de trafikte drift atıp sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 20 bin 778 TL para cezası kesildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI, KENDİNİ ELE VERDİ

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Eski Kilyos Caddesi ile Taşkıran Caddesi kesişimi olan Havantepe mevkiinde bir kişi trafikte drift attı. Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntü üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. Yapılan çalışmada, araç sürücüsünün E.Y. olduğu tespit edildi.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa drift atmaktan 20 bin 342 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere toplam 20 bin 778 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli şahıs hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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