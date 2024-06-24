“Bozdoğan-45” operasyonu nefes kesti! 11 Terörist saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara göre: “Bozdoğan-45” operasyonunda 11 Terörist saklandıkları bölgelerde etkisiz hale getirildi.

YAYINLAMA
Google News
“Bozdoğan-45” operasyonu nefes kesti! 11 Terörist saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında “Bozdoğan-45” operasyonu gerçekleşti.

“Bozdoğan-45” operasyonu nefes kesti! 11 Terörist saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi!

MAĞARADA SİLAHLARIYLA BERABER ETKİSİZ HALE GETİRİRİLDİLER

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

“Bozdoğan-45” operasyonu nefes kesti! 11 Terörist saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi!

ÇOK SAYIDA EYLEME KATILDILAR

Etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cûdî Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristlerin 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları tespit edildi.Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cûdî kod adlı Zeynep Nibat adlı teröristlerin; 29 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, Şırnak ili Merkez ilçesinde 7 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 19 Haziran 2018 tarihinde Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 23 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 27 Nisan 2020 tarihinde Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP’li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi.
Bayram tatili süresince düzenlenen operasyonlarda 2’si kırmızı, 4’ü turuncu, 2’si gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.

“Bozdoğan-45” operasyonu nefes kesti! 11 Terörist saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi!

Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatlarıAltında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

Mert Başaran’dan yatırımcılara uyarı! Altın, dolar yatırımı yapacaklar bunları bilmeliMert Başaran’dan yatırımcılara uyarı! Altın, dolar yatırımı yapacaklar bunları bilmeli

İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleriİp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma senaryolarıTürkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma senaryoları

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Niğde'de akraba dehşeti! Arazi anlaşmazlığında kan gövdeyi götürdü!
Niğde'de akraba dehşeti! Arazi anlaşmazlığında kan gövdeyi götürdü!
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
Anız yangısında ölü sayısı artıyor: İşte Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan son durum…
Anız yangısında ölü sayısı artıyor: İşte Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan son durum…
e-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedi
e-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedi
Son Haberler
Putin'den tarihi hamle! Güney Kore, ABD ve Japonya harekete geçti!
Putin'den tarihi hamle! Güney Kore, ABD ve Japonya harekete geçti!
Trabzonspor'da 5 transfer yolda! İşte o ünlü isimler...
Trabzonspor'da 5 transfer yolda! İşte o ünlü isimler...
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
“Bozdoğan-45” operasyonu nefes kesti! 11 Terörist saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi!
“Bozdoğan-45” operasyonu nefes kesti! 11 Terörist saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi!
Diyanet ne kadar kurban hissesi aldı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı…
Diyanet ne kadar kurban hissesi aldı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı…
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi hava durumu raporu
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi hava durumu raporu
Bayramda tedirgin eden deprem: Malatya’da akşamüstü sarsıntı…
Bayramda tedirgin eden deprem: Malatya’da akşamüstü sarsıntı…
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
Yorumlananlar