Mert Başaran’dan yatırımcılara uyarı! Altın, dolar yatırımı yapacaklar bunları bilmeli

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 50 seviyesine çıkarmasının ardından borsa tarihi bir rekor kırarak 10 bin 800 seviyelerine ulaştı. Bununla birlikte, son borsa düşüşünün ardından borsa 10 bin seviyelerine geriledi. Bayram sonrası yeniden girişler, borsayı 10 bin 717 seviyesine yükseltti. Yatırımcıların morali bu dalgalanmalar nedeniyle bozuldu.

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Yatırım Fonlarını Yönetmek

Mert Başaran, yatırımcılara tek bir hisseye yatırım yapmanın risklerine dikkat çekerek fon almayı önerdi. Tek bir şirkete yatırım yapmanın risklerini vurgulayan Başaran, "Tek hisse alacağınıza veya teknik analiz bilmiyorsanız, hisse senedi alacağınıza gidin fon alın diyorum" dedi. Fonun içinde çok sayıda şirket olduğu için tek bir şirkete yatırım yapmayın dedi.

Uzun vadeli planlar yapmak

Yatırım fonlarının uzun vadeli olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başaran, "Aldığınızda her gün garanti para kazanamazsınız, öyle bir şey yoktur." Daha sonra, "3 yıl sonra küçük küçük paralarım var atarım köşeye, 3 yıl sonra büyük bir toplu para olur, çok artar" dedi. Ek olarak, elindeki varlıkları satıp fonlara yatırım yapmanın bir hata olacağını söyledi.

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Para Durumu olarak, bu makalede yer alan görüşler kişisel görüşlerdir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yaparken uzmanlardan yardım almanız ve kendi araştırmalarınızı yapmanız çok önemlidir.