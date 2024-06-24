Mert Başaran’dan yatırımcılara uyarı! Altın, dolar yatırımı yapacaklar bunları bilmeli

Yatırım uzmanı Mert Başaran, yatırımcılara önemli öngörüler ve uyarılar verdi. Özellikle yatırım fonları ve borsada meydana gelen dalgalanmalar hakkında dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

YAYINLAMA
Google News
Mert Başaran’dan yatırımcılara uyarı! Altın, dolar yatırımı yapacaklar bunları bilmeli

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 50 seviyesine çıkarmasının ardından borsa tarihi bir rekor kırarak 10 bin 800 seviyelerine ulaştı. Bununla birlikte, son borsa düşüşünün ardından borsa 10 bin seviyelerine geriledi. Bayram sonrası yeniden girişler, borsayı 10 bin 717 seviyesine yükseltti. Yatırımcıların morali bu dalgalanmalar nedeniyle bozuldu.

ATM’lerde yeni dönem! 10 lira ve 20 lira verilmeyecekATM’lerde yeni dönem! 10 lira ve 20 lira verilmeyecek

Emekli kök maaşa zam var mı? Kök maaş ne kadar olacak?Emekli kök maaşa zam var mı? Kök maaş ne kadar olacak?

Özgür Demirtaş tepki gösterdi! Garsonların bahşişlerinden vergi alınmasına tepkiÖzgür Demirtaş tepki gösterdi! Garsonların bahşişlerinden vergi alınmasına tepki

Yatırım Fonlarını Yönetmek

Mert Başaran, yatırımcılara tek bir hisseye yatırım yapmanın risklerine dikkat çekerek fon almayı önerdi. Tek bir şirkete yatırım yapmanın risklerini vurgulayan Başaran, "Tek hisse alacağınıza veya teknik analiz bilmiyorsanız, hisse senedi alacağınıza gidin fon alın diyorum" dedi. Fonun içinde çok sayıda şirket olduğu için tek bir şirkete yatırım yapmayın dedi.

Uzun vadeli planlar yapmak

Yatırım fonlarının uzun vadeli olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başaran, "Aldığınızda her gün garanti para kazanamazsınız, öyle bir şey yoktur." Daha sonra, "3 yıl sonra küçük küçük paralarım var atarım köşeye, 3 yıl sonra büyük bir toplu para olur, çok artar" dedi. Ek olarak, elindeki varlıkları satıp fonlara yatırım yapmanın bir hata olacağını söyledi.

Para Durumu olarak, bu makalede yer alan görüşler kişisel görüşlerdir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yaparken uzmanlardan yardım almanız ve kendi araştırmalarınızı yapmanız çok önemlidir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
ATM’lerde yeni dönem! 10 lira ve 20 lira verilmeyecek
ATM’lerde yeni dönem! 10 lira ve 20 lira verilmeyecek
Önümüzdeki hafta piyasaları ne bekliyor? Amerika’dan önemli açıklamalar bekleniyor…
Önümüzdeki hafta piyasaları ne bekliyor? Amerika’dan önemli açıklamalar bekleniyor…
Emekli kök maaşa zam var mı? Kök maaş ne kadar olacak?
Emekli kök maaşa zam var mı? Kök maaş ne kadar olacak?
Son Haberler
Putin'den tarihi hamle! Güney Kore, ABD ve Japonya harekete geçti!
Putin'den tarihi hamle! Güney Kore, ABD ve Japonya harekete geçti!
Niğde'de akraba dehşeti! Arazi anlaşmazlığında kan gövdeyi götürdü!
Niğde'de akraba dehşeti! Arazi anlaşmazlığında kan gövdeyi götürdü!
Trabzonspor'da 5 transfer yolda! İşte o ünlü isimler...
Trabzonspor'da 5 transfer yolda! İşte o ünlü isimler...
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Özgür Demirtaş tepki gösterdi! Garsonların bahşişlerinden vergi alınmasına tepki
Özgür Demirtaş tepki gösterdi! Garsonların bahşişlerinden vergi alınmasına tepki
Çok tartışılıyordu: Bakan Şimşek, o sınıfın vergi vermeyeceğini söyledi
Çok tartışılıyordu: Bakan Şimşek, o sınıfın vergi vermeyeceğini söyledi
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Günlük burç yorumları nelerdir? Koç'tan Balık'a 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne? Bugün 0.5 gram, 1gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi hava durumu raporu
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 24 Haziran 2024 Pazartesi hava durumu raporu
Devletten dar gelirliye destek var! 1900 TL ödeme yapılacak
Devletten dar gelirliye destek var! 1900 TL ödeme yapılacak
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Yorumlananlar