Arda Güler hayranları bu anı bekliyordu, ama yine olmadı!

Sezon başı rekor bir transfer ücretle Fenerbahçe'den İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü yüzü gülmüyor. Sevenleri oynayacağı maçı beklerken yine hüsrana uğradı.

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Arda Güler hayranları bu anı bekliyordu, ama yine olmadı!

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en değerli futbolcularından biri olan, sezon başında Türki'ye tarihin rekor transfer ücreti ile Avrupa'nın dev kulübü Real Madrid'e transfer olan arda gülerden yine üzücü haber geldi

Yakasını bir türlü şansızlıklardan kurtaramayan ve arka arkaya yaşadığı üç sakatlıklarla bir türlü takımında yerini alamayan Arda Güler uzun süren sakatlık tedavisi ardından bu maçta oynaması bekleniyordu.

Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den 20 + 10 milyon euroya transfer ettiği milli futbolcu Arda Güler, İspanyol devinde henüz maça çıkamadı.

İspanyol devine katıldıktan sonra üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Arda Güler, geçirdiği son sakatlığı da atlatmıştı.

Arda Güler hayranları bu anı bekliyordu, ama yine olmadı!

ARDA GÜLER SEVENLERİ YİNE HÜSRANA UĞRADI

Arda'nın Villarreal maçı kadrosunda yer alıp almayacağı ise merak konusuydu.

Real Madrid'in açıklanan Villarreal maç kadrosunda milli yıldız yer almadı.

Arda Güler hayranları bu anı bekliyordu, ama yine olmadı!

MAÇ KADROSUNDA YİNE YOK

Real Madrid'in Villarreal maçı kadrosunda olan isimler şöyle:

Lunin, Kepa, Mario de Luis, Alaba, Nacho, Lucas V., Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Tobias, Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Nico Paz, Rodrygo, Joselu, Brahim.

Real Madrid'den Arda Güler kararı: Maç kadrosunda yer almadı - 1
Puan sıralamasında ikinci sırada olan Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında bugün saat 23.00'te evinde Villarreal'i konuk edecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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