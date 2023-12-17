FIFA yeni formatlı Kulüpler Dünya Kupası turnuvasını duyurdu! 2025 yılında resmen başlıyor, İşte tüm detaylar

FİFA uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni formatta 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak, 2025 yılında başlayacak yeni turnuvayı duyurdu. İşte yeni turnuva ile ilgili tüm detaylar.

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FIFA yeni formatlı Kulüpler Dünya Kupası turnuvasını duyurdu! 2025 yılında resmen başlıyor, İşte tüm detaylar 1

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun formatındaki değişiklikler duyuruldu.

Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulü birbiriyle karşılaşacak. Bu formatta, üçüncülük maçları oynanmayacak.

FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl önce düzenlenecek yeni organizasyona katılacak kulüplerin dağılımı, kıtalara göre şöyle:

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FIFA yeni formatlı Kulüpler Dünya Kupası turnuvasını duyurdu! 2025 yılında resmen başlıyor, İşte tüm detaylar
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