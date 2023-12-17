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FIFA yeni formatlı Kulüpler Dünya Kupası turnuvasını duyurdu! 2025 yılında resmen başlıyor, İşte tüm detaylar
FİFA uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni formatta 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak, 2025 yılında başlayacak yeni turnuvayı duyurdu. İşte yeni turnuva ile ilgili tüm detaylar.
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