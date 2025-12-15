Altın haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
15 Aralık 2025 09:48
Güncel altın fiyatlarını yatırımcısı yakından takip ediyor... Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 15 Aralık 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları...
1 8
Güncel altın fiyatları alış satış bilgileri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları doların zayıflaması ve ABD tahvillerindeki gerilemenin etkisiyle haftaya yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in geçen hafta aldığı faiz kararı sonrası zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvillerinin etkisi ile altın fiyatları pazartesi günü de yükselişini sürdürüyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Ata altın fiyatı, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
2 8
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 25 baz puan faiz indirim kararı alan Fed, karar sonrası yapılan açıklamada 2026'da da faiz indirimleri olacağına dair sinyal vermişti. Ancak piyasalar ABD enflasyonunun seyri ve istihdamdaki belirsizlik nedeniyle Fed toplantısı sonrası görünüme odaklandı. Bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam verisi, Fed'in faiz adımlarına yönelik ipucu verecek. Peki, gram altın, çeyrek altın, Ata altın fiyatı, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
3 8
ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda haftanın ilk gününe 4330 dolar seviyesinden başladı. Spot altın 22 Ekim tarihinde 4381 dolar ile rekor kırmıştı.
Geçtiğimiz hafta 5976 TL ile rekor kıran gram altın ise sabah 5944 TL'yi gördü. Kapalıçarşı'da gram altın 5996 TL'den, çeyrek altın ise 9768 TL'den alıcı buluyor.
64 doların üzerine çıkarak geçen hafta rekor kıran spot gümüş ise 62,63 dolardan işlem görüyor.
4 8
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Alış: 5.939,73 TL
Satış: 5.940,53 TL
5 8
ÇEYREK ALTIN FİYATI 15 ARALIK 2025
Alış: 9.685,00 TL
Satış: 9.771,00 TL
6 8
ONS ALTIN FİYATI 15 ARALIK 2025
Alış 4.335,35 Dolar
Satış: 4.335,83 Dolar
7 8
CUMHURİYET ALTINI 15 ARALIK 2025
Alış: 38.592,00 TL
Satış: 38.921,00 TL
8 8
ATA ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Alış: 39.125,70 TL
Satış: 40.098,08 TL