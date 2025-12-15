Altın haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 25 baz puan faiz indirim kararı alan Fed, karar sonrası yapılan açıklamada 2026'da da faiz indirimleri olacağına dair sinyal vermişti. Ancak piyasalar ABD enflasyonunun seyri ve istihdamdaki belirsizlik nedeniyle Fed toplantısı sonrası görünüme odaklandı. Bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam verisi, Fed'in faiz adımlarına yönelik ipucu verecek. Peki, gram altın, çeyrek altın, Ata altın fiyatı, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?