  Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: O, bölgeler buz tutacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: O, bölgeler buz tutacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: O, bölgeler buz tutacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, o bölgeler için uyarı üzerine uyarı yapıldı... Peki yurdumuzun bölgelerinde ve illerinde hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? İşte il, il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 8°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra batısı 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren doğusu zamanla geneli 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,0 m, akşam 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 5 ila 7, kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren batısı 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Antalya Körfezi ile Doğu Akdeniz’den itibaren yer yer 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

