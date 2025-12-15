Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: O, bölgeler buz tutacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra batısı 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren doğusu zamanla geneli 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,0 m, akşam 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 5 ila 7, kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren batısı 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Antalya Körfezi ile Doğu Akdeniz’den itibaren yer yer 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.