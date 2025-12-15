Manşetler
24
13:10
Tapu işlemleri için 15 gün: O günden sonra fiyatı 3 kat artacak!
13:04
Hatay’da deprem! AFAD'dan açıklama geldi!
11:59
Trabzonspor-Beşiktaş maçında olay pozisyonlar: Eski hakemleri bir birine düşüren hakem kararı!
11:05
Nevşin Mengü'den gündem yaratacak kıyaslama: Kemalistler daha ahlaklı!
10:47
Pendik'te şaşkınlık yaratan olay: İSKİ çalışanı su borusunu önce kesti, sonra ihbar üzerine tamire geldi!
10:35
Bakanlık duyurdu: 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar...
09:48
Altın haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altın alış - satış fiyatı ne kadar?
09:39
Millet düşmanlarına fırsat vermeyin: 15 Aralık 2025 Pazartesi güncel gazete manşetleri...
09:19
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: O, bölgeler buz tutacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?
11:19
Eurovision'da 'İsrail'e tepkiler peş peşe: Ödüller iade edilirken, o ülkelerden yarışmadan çekilme kararı!
Millet düşmanlarına fırsat vermeyin: 15 Aralık 2025 Pazartesi güncel gazete manşetleri...
Millet düşmanlarına fırsat vermeyin: 15 Aralık 2025 Pazartesi güncel gazete manşetleri...
Yayınlanma:
15 Aralık 2025 09:39
Millet düşmanlarına fırsat vermeyin! 15 Aralık 2025 Pazartesi, gündeme dair merak edilen konu ve başlıkları ile güncel gazete manşetleri...
