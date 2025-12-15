Nevşin Mengü'den gündem yaratacak kıyaslama: Kemalistler daha ahlaklı!

Nevşin Mengü'nün son yaptığı açıklama kamuoyunu ikiye böldü... Mengü, geçtiğimiz günlerde 'Sağcılık ahlaksızlıktır' sözleri nedeniyle tutuklanan Enver Aysever'e benzer bir sağcı ahlak-solcu ahlak kıyaslamasına girişti..

Mengü, Kemalistlerin muhafazakar çevrelere göre daha yere basan bir ahlak anlayışına sahip olduğunu söyledi.

"SPİKERLERİN TÜM VÜCUT ÇİZGİLERİNİ BİLİYORUZ"

Kadın spikerlerin kıyafet seçimlerini eleştiren Mengü, "Kadın spikerlerin tüm vücut hatlarını ezbere biliyoruz." diyen Mengü, şunları söyledi:

"BİZE SOLCULAR AHLAKSIZ DENİLDİ AMA ÖYLE DEĞİL"

"'Solcular ahlaksız, bunlar böyle, kimin eli kimin cebinde belli değil' gibi yıllarca oturtulmaya çalışıldı ama ben hardcore Kemalist bir aileden geliyorum. Rahmetli babamın damarını kesseniz Kemalizm, sekülerlik akardı.

"KEMALİSTLER DAHA AHLAKÇIDIR"

O kadar Kemalist ve seküler bir aileden geliyorum. Fakat bizim çevrelerde tabii kim ne istiyorsa giyer ama diyelim ki böyle ciddiye alınmak isteyen bir iş insanıysan hoş karşılanmaz yani bu tip bir tarz. Daha ahlakçıdır yani Kemalistler.

Haberin Devamı

"SOLCULARIN AHLAK ANLAYIŞI DAHA YERE BASAN BİR ANLAYIŞ"

Yaşadıkça ben bunu anlıyorum. Bize hep tersi öğretildi de... Ama Türkiye'deki geleneksel sol daha ahlakçı. Daha ayakları yere basan bir ahlak ve aile anlayışı var. Türkiye'de ahlak anlayışı olarak kimler daha konservatif acaba?"