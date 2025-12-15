Hatay’da deprem! AFAD'dan açıklama geldi!

Son dakika! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

AFAD, Antakya depreminin saat 12:20'de ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.