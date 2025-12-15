Hatay’da deprem! AFAD'dan açıklama geldi!

  1. Anasayfa
Son dakika! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

AFAD, Antakya depreminin saat 12:20'de ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

