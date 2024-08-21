TBMM'den cevap geldi! Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti!

Eski içişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına müracaat ederek dokunulmazlığının kaldırılma talebine TBMM'den resmi cevap geldi.

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TBMM'den cevap geldi! Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti!

AK Parti İstanbul Milletvekili eski içişleri bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

TBMM'DEN CEVAP GELDİ

Soylu, başvuru dilekçesinde fiili olarak 40 yıldır siyasetin içinde olduğunu ve bu sürede karalama, iftira kampanyalarına maruz kaldığını belirterek, "CHP Genel Başkanları ve sözcüleri, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü yıllardır tehdit eden PKK terör örgütü ve onun siyasi birliktelik ve uzlaşı yürüttükleri Meclis'teki temsilcilerine, FETÖ ve DHKP-C'ye karşı yapmadıkları ve yapamadıklarını, söylemedikleri ve söyleyemediklerini, üstelik de onlarla birlikte, görev yaptığımız döneme ve şahsıma karşı, milletimizin gözü önünde eş zamanlı bir kampanya yürütmektedirler. Altını çizmem gerekir ki, insani ve vicdani tüm değerlerden yoksun bu kampanya ve saldırıların hukuken de izah edilecek bir yönü bulunmamaktadır. Elbette ki demokrasiye ve hukuka olan bağlılığım, devletime olan sadakatim, milletimize karşı sorumluluğum ve Gazi Meclisimizin iradesine olan saygım, yaptığımız görevlerin ve verdiğimiz mücadelelerin her bir anının doğruluğuna olan inancım gereği tüm bu karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyası karşısında, işbu yasal dokunulmazlığımın kaldırılması başvurusunda bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadelerini kullandı.

'HAKKINIZDA HERHANGİ BİR TEZKERE ULAŞMAMIŞTIR'

Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebine yanıt TBMM Başkanlığı'ndan geldi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı yanıtta, "Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin işlemler yukarıda yer verilen Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda, başvurunuz hakkında Başkanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır" denildi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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