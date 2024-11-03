TikTok yine can aldı! Video çekmek isterken canından oldu

Avusturya'da dört genç, TikTok için bir video çekmek için trenin çatısına tırmandı ve yaklaşık 50 km/saat hızla bir köprüye çarptı.



Trenin üstünde ilerlerken köprüye çarpan iki kişiden biri olan 17 yaşındaki genç üç gün sonra hastaneye kaldırıldı.

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18 yaşındaki diğer çocuk, kafa travması nedeniyle hastanede tedavi gördü. Bilincini kaybeden bir çocuk hayati tehlike altında olduğunu açıkladı. Tren çatısındaki yolculuktan yaralanmadan kurtulan diğer iki erkek çocuk olduğu öğrenildi.