Sahte haberlere gözaltı! 'Yenidoğan Çetesi' haberi yapanlara şok baskın

Türkiye'nin gündeminde yer alan "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili asılsız haberlere yönelik bir operasyonda çok sayıda haber sitesinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

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Bazı internet haber siteleri ve sosyal medya platformları, "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" gibi gerçeği yansıtmayan haberler yaparak toplumda adaleti zedelemeyi amaçlıyor. Bu haberler ve paylaşımlar ayrıca "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturuyor.

Söz konusu haberi ilk yayınlayan Halktv.com oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.Tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe ve çok sayıda üst düzey yazı işleri müdürü gözaltına alındı.