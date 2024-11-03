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Sahte haberlere gözaltı! 'Yenidoğan Çetesi' haberi yapanlara şok baskın

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız haberler üzerine başlatılan soruşturmadaTr Haber Müdürü Dinçer Gökçe de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yazı işleri müdürü gözaltına alındı.

Sahte haberlere gözaltı! 'Yenidoğan Çetesi' haberi yapanlara şok baskın
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Türkiye'nin gündeminde yer alan "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili asılsız haberlere yönelik bir operasyonda çok sayıda haber sitesinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

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Bazı internet haber siteleri ve sosyal medya platformları, "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" gibi gerçeği yansıtmayan haberler yaparak toplumda adaleti zedelemeyi amaçlıyor. Bu haberler ve paylaşımlar ayrıca "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturuyor.

Söz konusu haberi ilk yayınlayan Halktv.com oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.Tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe ve çok sayıda üst düzey yazı işleri müdürü gözaltına alındı.

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