İstanbul'da bu yollar bugün kapalı! Kapalı yollar ve alternatif güzargahlar

46. İstanbul Maratonu dolayısıyla kapanacak yollar ve alternatif ulaşım seçenekleri İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'e kadar iki yönlü trafiğe kapatılacak. Yarış güzergahındaki diğer noktalar da dahil olmak üzere Barbaros Bulvarı, Kabataş, Galata Köprüsü, Sirkeci Sahil Yolu, Avrasya Tüneli ve Ayasofya Meydanı, saat 15.30'da araç trafiğine açık olacak. Yarış boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kullanılabilir.

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KAPALI OLACAK YOLLAR

“1- Güney Zincirlikuyu Ayrımı, 2- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, 3- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası, 4- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım, 5- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım, 6- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım, 7- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım, 8- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım, 9- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım, 10- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım, 11- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi, 12- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım kapatılacaktır”

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ALTERNATİF YOLLAR

Alternatif ulaşım seçenekleri ise Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer Ayrımına yönlendirilecektir. 2. Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca Bağlantı Yoluna akım sağlanacaktır. 3. Çamlıca Gişelerinden Gelen Akım Ünalan Ataşehir Çamlıca İstikametine verilecektir. 4. Yıldız Posta ve Esentepe İstikametine mecburi yön verilecektir. Beşiktaş İstikameti mecburi olarak kabul edilecektir. Fulya'dan gelen akımın Sarıyer İstikametine mecburi olarak yönlendirilmesi planlanmaktadır. Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecek.