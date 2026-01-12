THY'den bomba kampanya: KKTC uçuşlarında avantajlı bilet!

  1. Anasayfa
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya çıkışlı, varışlı KKTC seferlerinde vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak avantajlı biletleri satışa sundu. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya çıkışlı, varışlı KKTC seferlerinde vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak avantajlı biletleri satışa sundu.

KKTC'YE HERŞEY DAHİL BİLET

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 15 Ocak'a kadar satın alacakları biletlerle 2 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasındaki cuma, cumartesi ve pazar günleri dışında KKTC'ye, her şey dahil, vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

