Yılların ünlü oyuncusundan kötü haber: Haldun Dormen entübe edildi!

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakımda entübe edildi...

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Bir süredir tedavisi devam eden Haldun Dormen, 5 Ocak'ta yoğun bakıma alındı.

Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının entübe edildiğini duyurdu:

"Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz.

Dualarınızı eksik etmeyin!"

'TEDAVİM OLUMLU SEYREDİYOR' DEMİŞTİ...

7 Ocak'ta Haldun Dormen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum." ifadelerine yer verilmişti...

Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyor. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü.

Haberin Devamı

Emekli promosyonu için bankalar yarışa geçti: En yüksek hangi bankada? O banka 31 bin TL'ye yaklaştı!

Milyonlarca emeklinin beklediği zam: En düşük emekli maaşı için işte kritik tarih!

Pendik'te sessiz gece! Pendikspor zirve mücadelesi verdiği Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı