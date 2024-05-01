TFF’de erken seçim sinyalleri geldi: Federasyon’dan açıklama gecikmedi…

2023-2024 sezonunda futbolda yaşanan olaylar sonrasında TFF, seçim kararı almıştı. Turkcell Süper Kupa öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamıştı. Ancak, kulüplerin erken seçim istemesi işleri karıştırdı.

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TFF’de erken seçim sinyalleri geldi: Federasyon’dan açıklama gecikmedi…

Türkiye Futbol Federasyonu bu yaz başkanlık seçimine gidecek. Fakat Kulüpler Birliği, erkene alınması için imza toplama sürecine girmişti. Son yapılan değerlendirmeye göre imza sayısı 120’ye ulaştı. 20 imzanın ise noterde olduğu ve TFF’ye yetişeceği aktarıldı.

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ERKEN SEÇİM İÇİN 130 İMZA YETİYOR

TFF’nin erken seçim yapması için en az 130 imza gerekiyor. Kulüpler Birliği ise bu imza oranına 120 + 20 şeklinde ulaşabiliyor. Kulüplerin imza miktarını sağlanmasının ardından TFF’den yeni bir açıklama geldi.

Diğer yandan 2 Mayıs Perşembe günü Kulüpler Birliği basın toplantısı yapacak. Toplantıda basına noter imzalı belgeler gösterilecek.

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TFF’DEN ANINDA AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, imza sürecinin olumlu işlemesinin ardından yazılı metin paylaştı. TFF açıklamada dikkat çeken mesajlara yer verdi;

“Seçimli Genel Kurul'da oy hakkı olan 324 delegeye sahip ve özerk bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu'nda, statü gereği olağanüstü kongre çağrısı yapılabilmesi için toplam delege sayısının yüzde 40'ına karşılık gelen 130 delegenin noter onaylı, resmi imzayla TFF'ye çağrı yapması gerekmektedir.

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Bu durumda olağanüstü kongre kararı alma yetkisi TFF Yönetim Kurulu'ndadır. TFF Yönetim Kurulu'nun olağanüstü kongre kararı alması durumunda karardan 30 gün sonra olağanüstü kongre toplanır. Toplanan kongrede seçim kararı alınması için delege sayısının yüzde 50'sinin 1 fazlası olan 163 delegenin onayı gerekir.

163 delege, seçimli olağanüstü genel kurul yapılması teklifini onaylarsa bu durumda özerk TFF statüsü gereği ancak 30 gün sonra bu kez seçimli olağanüstü genel kurul toplanmasına karar verilebilir.

Özetle 1 ayı aşkın bir süredir olağanüstü kongre kararı için yeterli imzayı toplayamamış azınlığın yeterli imzaları toplayabilmesi durumunda dahi seçimli olağanüstü genel kurul için 60 gün süre geçmesi gerekir. Bu durumda yeter sayıda imza toplansa bile olağanüstü seçimli genel kurulun Temmuz ayının ilk yarısından önce yapılması mümkün değildir.”

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